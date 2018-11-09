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Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

10.11.2018 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

О том, как сделать законодательство более гуманным, говорили в Бобруйской воспитательной колонии. Здесь содержатся осуждённые за различные преступления. Почти половина – за незаконный оборот наркотиков. В колонии есть возможности для продолжения учебы и даже получения специальности: работает профтех училище, где готовят токарей, слесарей и сантехников.

Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

Белорусские парламентарии предлагают, чтобы часть срока несовершеннолетние отбывали в колониях-поселениях или исправительных учреждениях открытого типа.

Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

Василий Чекан, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
К нам как к депутатам обращаются и многие родственники, и матери тех, кто находится здесь. Правильно, каждому свой ребенок дорог, но здесь он попадает в среду, и вы видите, что все сотрудники учреждения настроены на то, чтобы перевоспитать, помочь ему.

Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:
В обществе мы наблюдаем поэтапную динамику снижения осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях. И понимаем, что назревают шаги по гуманизации законодательства.

Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

Количество осужденных несовершеннолетних в Беларуси постепенно сокращается, становится меньше и тех, кто возвращается на преступный путь.

Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

Во многом этому способствует правило воспитания через труд. В колониях страны действует 15 производственных площадок. В 2018 году прибыль таких предприятий составила почти 9 миллионов рублей. Эти средства направляются на улучшение бытовых условий осужденных.
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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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