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Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как сделать законодательство более гуманным, говорили в Бобруйской воспитательной колонии. Здесь содержатся осуждённые за различные преступления. Почти половина – за незаконный оборот наркотиков. В колонии есть возможности для продолжения учебы и даже получения специальности: работает профтех училище, где готовят токарей, слесарей и сантехников.
Белорусские парламентарии предлагают, чтобы часть срока несовершеннолетние отбывали в колониях-поселениях или исправительных учреждениях открытого типа.
Василий Чекан, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:
Количество осужденных несовершеннолетних в Беларуси постепенно сокращается, становится меньше и тех, кто возвращается на преступный путь.
Во многом этому способствует правило воспитания через труд. В колониях страны действует 15 производственных площадок. В 2018 году прибыль таких предприятий составила почти 9 миллионов рублей. Эти средства направляются на улучшение бытовых условий осужденных.
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Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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