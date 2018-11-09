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Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста
Новости Беларуси. Гражданин Украины пытался провезти через Беларусь в Литву гормоны роста.
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Гражданин решил пересечь границу через пункт пропуска «Привалка». Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал красный коридор, чтобы задекларировать свою машину.
Сотрудники таможни проверили документы, после чего просканировали и досмотрели транспортное средство. В автомобиле был найден тайник с «NANOTROP». Предварительно, товар оценивается в 43 тысячи рублей.
Препарат и машина изъяты, в отношении водителя начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РБ.
Осенью 2018 года пограничники изъяли у мужчины девять iPhone X.
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Новости Беларуси. Гражданин Украины пытался провезти через Беларусь в Литву гормоны роста. По сведениям Гродненской региональной таможни, мужчина спрятал две...
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