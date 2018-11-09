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Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста

10.11.2018 14:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Гражданин Украины пытался провезти через Беларусь в Литву гормоны роста.  

По сведениям Гродненской региональной таможни, мужчина спрятал две тысячи флаконов с гормоном роста «NANOTROP» в тайнике автомобиля.  

Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста
Фото: Гродненская региональная таможня  

Гражданин решил пересечь границу через пункт пропуска «Привалка». Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал красный коридор, чтобы задекларировать свою машину.  

Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста
Фото: Гродненская региональная таможня  

Сотрудники таможни проверили документы, после чего просканировали и досмотрели транспортное средство. В автомобиле был найден тайник с «NANOTROP». Предварительно, товар оценивается в 43 тысячи рублей.  

Гражданин Украины хотел провезти через Беларусь в Литву флаконы с гормоном роста
Фото: Гродненская региональная таможня  

Препарат и машина изъяты, в отношении водителя начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РБ.  

Осенью 2018 года пограничники изъяли у мужчины девять iPhone X.  

Гражданин сказал, что все телефоны нужны ему лично (подробнее здесь).  
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Гражданин Украины пытался провезти через Беларусь в Литву гормоны роста.   По сведениям Гродненской региональной таможни, мужчина спрятал две...
 
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