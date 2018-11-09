|
В Заславле 40-летний местный житель попал под поезд
Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого утра мужчину сбил поезд Минск – Вильнюс.
Как
В результате наезда гражданин получил смертельные травмы.
Ведётся проверка.
Осенью 2018 года под Ганцевичами грузовой поезд сбил молодого человека.
Новости по теме
‡агрузка...
В Гомеле проходит крупнейшая в стране IT-конференция «GECon–2018»
Особняки голливудских звезд сгорели из-за пожара в Калифорнии
В Канаде неизвестный стрелял в ребенка и мужчину
Почти 800 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ Санкт-Петербурга
Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов
Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних
«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси
Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 ноября около половины одиннадцатого утра мужчину сбил поезд Минск – Вильнюс. Как сообщается в пресс-службе МВД, происшествие случилось в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)