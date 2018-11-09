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Белорусcкая теннисистка Юлия Готовко выиграла Кубок Павлова в Минске

10.11.2018 15:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусcкая теннисистка Юлия Готовко выиграла Кубок Павлова в Минске
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Юлия Готовко (361-е место в рейтинге WTA) стала победительницей турнира в Минске. В финале Кубка Павлова нашей спортсменке противостояла более рейтинговая румынка Ралука Сербан (242).

Белорусcкая теннисистка Юлия Готовко выиграла Кубок Павлова в Минске Первая ракетка. В гостях у «АиФ» – теннисистка Лидия Морозова.

Борьба была довольно напряженная. Однако в концовке партий увереннее действовала белоруска и одержала победу в двух сетах – 7:5, 7:5.

Отметим, что победа на турнире позволит 18-летней Юлии Готовко впервые в карьере войти в топ-300 мирового рейтинга. На данный момент она является пятой ракеткой Беларуси вслед за Ариной Соболенко (11), Александрой Саснович (30), Викторией Азаренко (51) и Верой Лапко (65).

В парном разряде Кубка Павлова также не было равных белорусскому дуэту. В финале соревнований Илона Кремень и Ирина Шиманович обыграли в двух сетах россиянок Полину Монову и Яну Сизикову – 6:3, 7:6 (7:3).

 
Теги: Минск
 
 
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