Белорусcкая теннисистка Юлия Готовко выиграла Кубок Павлова в Минске

Белорусская теннисистка Юлия Готовко (361-е место в рейтинге WTA) стала победительницей турнира в Минске. В финале Кубка Павлова нашей спортсменке противостояла более рейтинговая румынка Ралука Сербан (242).

Борьба была довольно напряженная. Однако в концовке партий увереннее действовала белоруска и одержала победу в двух сетах – 7:5, 7:5.

Отметим, что победа на турнире позволит 18-летней Юлии Готовко впервые в карьере войти в топ-300 мирового рейтинга. На данный момент она является пятой ракеткой Беларуси вслед за Ариной Соболенко (11), Александрой Саснович (30), Викторией Азаренко (51) и Верой Лапко (65).

В парном разряде Кубка Павлова также не было равных белорусскому дуэту. В финале соревнований Илона Кремень и Ирина Шиманович обыграли в двух сетах россиянок Полину Монову и Яну Сизикову – 6:3, 7:6 (7:3).