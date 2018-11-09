Генпрокурор Украины признал, что «дело Шеремета» — «висяк»

"Прямий" . В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета правоохранительная система до сих пор не дала никакого результата. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала

Он сказал, что следствие к этому времени не вышло на исполнителей убийства.





"В деле Шеремета нет даже исполнителей ... Действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока не дала результата. С другой стороны, не нужно ожидать чудес в отдельно взятой стране", - сказал Луценко.