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Генпрокурор Украины признал, что «дело Шеремета» — «висяк»
Следствие пока не вышло на исполнителей убийства.
В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета правоохранительная система до сих пор не дала никакого результата. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала
Он сказал, что следствие к этому времени не вышло на исполнителей убийства.
"В деле Шеремета нет даже исполнителей ... Действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока не дала результата. С другой стороны, не нужно ожидать чудес в отдельно взятой стране", - сказал Луценко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. Несмотря на то, что расследование дела под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко, ни исполнителей, ни заказчиков преступления до сегодняшнего дня так и не нашли.
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Следствие пока не вышло на исполнителей убийства.
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