В 23-й раз дорожает автомобильное топливо









пресс-службе «Белнефтехима». Об этом сообщили в«Белнефтехима».





В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 11 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 41 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 50 копеек, ДТ — 1 рубль 50 копеек.





Это двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 октября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.





Накануне вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал, сколько должно стоить автомобильное топливо при нынешней цене на нефть. «При сегодняшней стоимости барреля в $ 72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал вице-премьер. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено».