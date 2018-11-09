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«Сражаться - наш выбор»: БГК выпустил мощное предматчевое видео к игре с «Виве»
Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова примет польский «Виве».
Брестский гандбольный клуб выпустил проморолик к матчу, который начнется сегодня в ДС «Виктория» в 17.00.
Прямая трансляция на «Беларусь 5».
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова примет польский «Виве».
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