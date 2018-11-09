Исследование Нацбанка о конъюнктуре: оптимизма заметно поубавилось

Баланс ответов участников исследования сохранился в положительной зоне: большинство респондентов (60%) расценивают конъюнктуру как благоприятную.





Экономическая конъюнктура









При этом свое экономическое положение участники мониторинга по-прежнему оценивали как неважное, хотя и наблюдается определенный сдвиг в сторону роста положительных оценок.





Экономическое положение









После значительного оптимизма в прогнозе по спросу, наблюдавшегося в середине года, бизнес ушел в пессимистические настроения.









Определенный оптимизм на ближайшие 3 месяца еще сохраняют производственные компании, хотя фактические показатели уже ушли в минус.









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