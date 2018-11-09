Владимир Дешко: «Людям очень важно, что через прямые линии они имеют доступную связь со структурами власти»

За три часа работы прямой линии ответы на свои вопросы получили 37 граждан. Большинство из обращений касались дорожного строительства, ремонта жилых домов, благоустройства. Поднимались и другие вопросы, ведь Владимир Иосифович курирует работу строительного и топливно-энергетического комплексов, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйств, а также ряд иных сфер.

– Сейчас поступает значительно меньше вопросов, чем тогда, когда входило в практику проведение прямых телефонных линий, – отметил Владимир Дешко. – Но и нынче они не потеряли своей актуальности. Людям очень важно, что они имеют такую доступную прямую связь с властными структурами, а руководству облисполкома это помогает, как говорится, держать руку на пульсе жизни, видеть подход местных властей к решению тех или иных вопросов. Практика показывает, а нынешняя прямая линия еще раз это засвидетельствовала, что каких-то системных недоработок на местах не наблюдается. В принципе, оперативно решается большинство вопросов, с которыми обращаются граждане. Правда, если при этом не идет речь о проблемах или задачах, требующих значительных финансовых или трудовых затрат. Сегодня был вопрос по реконструкции М6. Согласен, работы на ней создают для водителей определенные неудобства. Но многокилометровая четырехполосная скоростная магистраль не может появиться как по мановению волшебной палочки.

В целом же весь строительный комплекс области показывает хорошие темпы. За январь – сентябрь 2018 года выполнено строительно-монтажных работ почти на 1,5 миллиарда рублей, а это более 120 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

В принципе, хорошо подготовилась область и к предстоящей зиме. Нормально вошли и в отопительный сезон. Каких-то существенных вопросов, как показывают прямые линии, по этому поводу граждане не поднимали. Хотя, на мой взгляд, проблема здесь появляется. Нынешняя осень достаточно теплая, и есть немало жилья, которое, скажем так, перетапливается. А жильцам приходится держать форточки круглосуточно открытыми. Вот здесь для коммунальной службы есть над чем работать.

Фото Артема ТУРЛАЯ

Иван ГАВРИЦКИЙ