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Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
10.11.2018 — Разное | Вороновская газета
Все осенние каникулы и первые учебные дни второй четверти участники олимпиадного движения все силы бросили на повторение и отработку умений. И сегодня, 10 ноября, стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам — пришло время показать, на что они способны.
Соревновательной площадкой по традиции стала Вороновская школа. В актовом зале собравшихся олимпиадников и педагогов поприветствовал заместитель начальника отдела образования райисполкома Павел Викторович Тарчинский.
Более 350 школьников Вороновщины поборются за звание самого умного и упорного. Состязание в нашем районе пройдет по 15 предметам. В нынешнем учебном году добавился предмет физической культуры. Завершится районный этап 18 ноября. По его результатам будет создана сборная района для участия в областном туре предметных олимпиад.
Галина ШЛЕМПО.
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Все осенние каникулы и первые учебные дни второй четверти участники олимпиадного движения все силы бросили на повторение и отработку умений. И сегодня, 10 ноября,...
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