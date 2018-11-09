Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам





Все осенние каникулы и первые учебные дни второй четверти участники олимпиадного движения все силы бросили на повторение и отработку умений. И сегодня, 10 ноября, стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам — пришло время показать, на что они способны.











Соревновательной площадкой по традиции стала Вороновская школа. В актовом зале собравшихся олимпиадников и педагогов поприветствовал заместитель начальника отдела образования райисполкома Павел Викторович Тарчинский.







Более 350 школьников Вороновщины поборются за звание самого умного и упорного. Состязание в нашем районе пройдет по 15 предметам. В нынешнем учебном году добавился предмет физической культуры. Завершится районный этап 18 ноября. По его результатам будет создана сборная района для участия в областном туре предметных олимпиад.















































































Галина ШЛЕМПО.

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