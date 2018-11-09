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Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам

10.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам

Все осенние каникулы и первые учебные дни второй четверти участники олимпиадного движения все силы бросили на повторение и отработку умений. И сегодня, 10 ноября, стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам — пришло время показать, на что они способны.


Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам

Соревновательной площадкой по традиции стала Вороновская школа. В актовом зале собравшихся олимпиадников и педагогов поприветствовал заместитель начальника отдела образования райисполкома Павел Викторович Тарчинский.


Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам

Более 350 школьников Вороновщины поборются за звание самого умного и упорного. Состязание в нашем районе пройдет по 15 предметам. В нынешнем учебном году добавился предмет физической культуры. Завершится районный этап 18 ноября. По его результатам будет создана сборная района для участия в областном туре предметных олимпиад.


Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам
Сегодня стартовал районный этап республиканских олимпиад по предметам

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 24
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Все осенние каникулы и первые учебные дни второй четверти участники олимпиадного движения все силы бросили на повторение и отработку умений. И сегодня, 10 ноября,...
 
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