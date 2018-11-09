Виктор Пранюк: «Абсолютно всех работников ОАО «Лидский мясокомбинат» мы трудоустроили»





В Гродненской области одним мясопереработчиком меньше: ОАО «Лидский мясокомбинат», в котором государству принадлежит 97,78 процента акций и 2,22 — работникам, признано банкротом и к 25 июля 2019 года будет ликвидировано .

Решение о нецелесообразности досудебного оздоровления акционеры приняли еще в мае прошлого года, в суде было открыто конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности, и в июле текущего завод признан банкротом.

Почему так быстро и невозвратно? Потому что объем требований кредиторов 23,7 миллиона рублей, а общее имущество комбината оценивается максимум в 7, что не оставляет даже иллюзорной возможности оздоровления, а с июля 2017 года производство остановлено вообще.

Лидский мясокомбинат старейшее предприятие страны, введенное в строй еще после войны в черте города. К 1980-му оборудование устарело, здания обветшали. Было принято решение построить новое предприятие на новом месте. В огромных корпусах, возведенных неподалеку от города, должен был разместиться самый большой в Беларуси мясокомбинат. До запуска конвейера оставалось завершить лишь часть отделочных работ и закончить установку оборудования, которое, кстати, было завезено. Однако СССР прекратил существование, и финансирование строительства мясоперерабатывающего гиганта в Лиде остановилось. С тех пор здания дряхлели на глазах и стали одним из самых крупных долгостроев в Гродненской области.

Старый комбинат выживал ни шатко ни валко, и к 2012 году накопил десятки миллиардов рублей убытков и невыплаченных кредитов. На грани закрытия оказался убойный цех, который обеспечивал сырьем основное производство и давал до 70—80 процентов выручки. В январе 2014 года его закрыли. Сырье в полутушах пробовали поставлять с других мясокомбинатов области, но из-за дороговизны покупали небольшими партиями и с большими перебоями. Почти полгода комбинат практически простаивал.

В апреле 2014 года Слуцкий мясокомбинат внепланово посетил Глава государства. Чем закончился визит, многие запомнили надолго: арестами его руководства. По поручению Президента Госконтроль начал проверки всех мясокомбинатов.

Состояние дел на Лидском ввело в ступор даже ко многому привычных контролеров. Кроме пустой кассы, обветшалых зданий и огромных долгов, обнаружили оборудование, которое хранилось на складе с начала 1990-х. Старое, ржавое и никому не нужное.

После Госконтроля начала проверку прокуратура области. И неспроста. Только один факт: на комбинате из-за нарушения сроков годности утилизировали 3,6 тонны мяса птицы. Ущерб — свыше двух десятков миллионов неденоминированных рублей. Кроме того, росли долги за поставленную продукцию. В конце концов в июле 2017 года предприятие остановило производство.

После вмешательства местной власти поменяли руководство, Гродненский облисполком оказал финансовую помощь для облегчения кредитного бремени. Не помогло.

— Предприятие шло к банкротству много лет, — говорит гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» Сергей Древич. — Во-первых, оно находится в черте города, по сути, среди жилых кварталов. Попытка построить новое производство закончилась печально. Кредиты и проценты по ним, которые надо было выплачивать, собственно, и добили предприятие. Есть и другие факторы. Согласитесь, мясоперерабатывающее предприятие без своего убойного цеха — это уже несерьезно. И что немаловажно: крайне слабые маркетинг и менеджмент. Ведь сегодня в условиях жесточайшей конкуренции, когда от колбас и прочего ломятся витрины, надо уметь продать то, что произвели. Не умеешь, иди на компромиссы, снижай цену. Вот и «доснижались», лишились оборотных средств. Да и руководители менялись довольно часто. К тому же предприятие задолжало не только банкам, но и мясокомбинатам холдинга, которые прекратили поставлять сырье в кредит. Лидчане попробовали работать по давальческой разделке мяса, но это привело к тому, что мощности оказались недозагруженными, объемы производства продолжали падать, а маркетинговая служба спать в шапку. Словом, клубок проблем нарастал не один год. Мы рассматривали вопрос о присоединении его к крепкому предприятию. Но пришли к выводу: нецелесообразно. Положить на лопатки эффективно работающий коллектив? Кому от этого станет легче?

С экономической точки зрения, все это так. Но какова судьба людей, куда деваться работникам? Этот вопрос адресую заместителю председателя Лидского райисполкома Виктору Пранюку:

— Абсолютно всех работников, а на тот момент их числилось более сотни человек, трудоустроили. Причем этим занялись сразу же, как только предприятие остановило производство, — в июле прошлого года. Создали рабочую группу, куда вошли экономисты и юристы райисполкома, профсоюзы, еженедельно встречались с людьми. Каждому объяснили возможные варианты трудоустройства. Те, кто ранее попали под сокращение, получили денежные компенсации. Часть людей переобучили, например, на курсах продавцов. Но большинство работников — более 70 процентов — начали работать на совместном с литовцами предприятии по промышленному производству продукции из мяса птицы «Арвибелагро».

К словам Виктора Пранюка надо добавить: даже после закрытия комбината уже его бывшие работники продолжают жить в общежитии.

«СБ-Беларусь сегодня».