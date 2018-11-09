Лучшие хозяева на Городокщине

На заседании комиссии ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и санитарное состояние сельских населенных пунктов 9 октября подвели итоги и определили победителей в четырех номинациях. Церемония награждения лауреатов конкурса пройдет во время торжества, посвященного районному празднику работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, 16 ноября.

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