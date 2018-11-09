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Сергей Румас: комплексная программа развития Оршанского района нуждается в существенной доработке

10.11.2018 16:22 — Разное | Ежедневник  
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Сергей Румас: комплексная программа развития Оршанского района нуждается в существенной доработке

Проекты комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указа "О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области" будут доработаны.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства по итогам заседания Президиума Совета Министров.

Соответствующие разделы программы и проекты прошли защиту у заместителей премьер-министра с участием руководителей республиканских органов государственного управления, Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома. Во время работы над ними некоторые моменты уточнены, но остались вопросы, требующие обсуждения.

По словам премьер-министра Сергея Румаса, комплекс мер, включающий более пятисот мероприятий, нуждается в существенной доработке.

"Его нужно структурировать по органам государственного управления, целям, задачам, определить единую систему индикаторов и параметров достижения целей в зависимости от видов деятельности. Также необходимо на основе комплекса мер, утвержденного на республиканском уровне, развернуть мероприятия в отраслевых и региональных планах, их конкретизировать, чтобы обеспечить требуемый результат", - подчеркнул Сергей Румас.

Премьер-министр считает, что персональная ответственность за выполнение программы и комплекса мер должна возлагаться на председателей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководителей органов государственного управления, а мониторинг программы и комплекса мер - на Министерство экономики. Сергей Румас поручил доработать в кратчайшие сроки проекты и внести их в Администрацию Президента до 16 ноября.

 
 
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Проекты комплексной программы развития Оршанского района на период до 2023 года и указа "О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития...
 
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