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Турция передала пяти странам аудиозаписи убийства Хашкаджи - Эрдоган

10.11.2018 16:35 — Разное | Интерфакс  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи Соединенным Штатам, Франции, Германии, Британии и Саудовской Аравии, сообщает в субботу газета "Дейли сабах".

"Мы передали записи. Мы передали их Саудовской Аравии, передали Вашингтону, немцам и французам, а также британцам. Они знают все (о подробностях убийства журналиста - ИФ), поскольку они слушали записанные диалоги и все, что есть на записях", - сказал турецкий президент.

При этом Р.Т.Эрдоган отметил, что Саудовская Аравия располагает информацией о личностях убийц журналиста: они были среди группы из 15 или 18 человек, которые прибыли в Турцию накануне случившегося.

"Несомненно, убийцы журналиста - среди тех 15 или 18 человек, и нет необходимости искать их где-то еще", - подчеркнул президент Турции.

Помимо этого, Р.Т.Эрдоган заявил, что Эр-Рияд знает имена убийц Дж.Хашкаджи, и призвал саудовские власти к сотрудничеству для расследования смерти журналиста.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи...
 
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