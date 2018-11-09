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Учение по обеспечению безопасности радиационно опасного объекта пройдут в 2019 году впервые в истории - начальник войск РХБЗ
Войска Радиационно-химической и биологической защиты (РХБЗ) в 2019 году впервые в истории проведут учение по обеспечению безопасности радиационно опасного объекта, сообщил журналистам начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.
"В следующем году мы спланировали проведение межведомственного учения, в ходе которого совместно с федеральными органами исполнительной власти отработаем вопросы обеспечения комплексной безопасности радиационно опасного объекта в современных условиях", - сообщил И.Кириллов.
"Данное мероприятие для нас знаковое, подобное учение проводится впервые, и мы приложим все усилия для его качественной подготовки и проведения", - добавил начальник войск.
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Учение по обеспечению безопасности радиационно опасного объекта пройдут в 2019 году впервые в истории - начальник войск РХБЗ
Войска Радиационно-химической и биологической защиты (РХБЗ) в 2019 году впервые в истории проведут учение по обеспечению безопасности радиационно опасного объекта,...
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