Порошенко решил пожертвовать Филаретом, считают в РПЦ

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что украинские власти фактически "списали" лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета (Денисенко) ради реализации проекта "единой поместной церкви".

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" митрополит Иларион прокомментировал информацию о том, что в Константинополе не хотят участия глав неканонических церквей Украины в выборах предстоятеля "единой поместной церкви", и теперь глава Киевского патриархата Филарет придумывает себе новые титулы вроде "почетного патриарха".

"Я думаю, что он (Филарет - ИФ) не был к этому готов. Но у Порошенко ведь свои цели, а Филарету (Денисенко) скоро исполнится 90 лет, и я думаю, что им просто решили пожертвовать", - сказал митрополит.

Он пояснил, что для президента Украины автокефалия - это "та спасительная соломинка, за которую он пытается держаться, чтобы остаться на второй срок", поэтому "дарование автокефалии Украинской церкви превратилось уже в многомесячное шоу, необходимое для того, чтобы поддерживать внимание избирателей".

По мнению митрополита Илариона, "во всей этой истории с дарованием автокефалии очень много эквилибристики, и в частности украинским раскольникам необходимо, с одной стороны, вписаться в семью православных церквей, а с другой стороны - сохранить лицо".

Представитель РПЦ также расценил как безумные заявления представителей Константинополя о том, что Украинской православной церкви больше не существует.

Как сообщалось, неделю назад представитель Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча) в интервью "Би-Би-Си Украина" сказал, что УПЦ более нет - с тех пор, как Синод в Стамбуле 11 октября отменил свой указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве.

"Есть такая пословица, что если Бог хочет кого-то наказать, Он у него отнимает разум. Вот те иерархи Константинопольского патриархата, которые озвучивают подобные идеи для того, чтобы оправдать свои раскольнические беззаконные действия, они, мне кажется, подпадают под эту пословицу", - сказал митрополит Иларион.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.