ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Только после согласия. Как проходят секс-вечеринки в Бруклине

10.11.2018 17:15 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

9 ноября главред «Медузы» подал в отставку из-за обвинений в харассменте. На фоне этого журналистка «Психо Daily» Екатерина Дементьева рассказала, как пару недель назад отдыхала в Бруклине на секс-вечеринке House of Yes. Её особенность в том, что распускать руки там можно только после «прямо высказанного согласия». А за тем, чтобы не было харассмента, следят волонтёры.

По словам Екатерины, «они выстраивают систему, при которой боль, страх, недопонимание, сила против слабости и уверенность против растерянности попросту исчезают». Вечерники House of Yes проходят в здании бывшей прачечной. На танцполе − дрэг-дивы, а вокруг ходят «солидные юристки и маркетологички из Мидтауна» в розовых лифчиках, вместе с ними − парни в макияже и без штанов.

Екатерина отмечает, что далеко не все тут занимаются любовью: «Весь бал-маскарад собрался прежде всего, чтобы двигаться, пульсировать, отлетать − и чувствовать себя живым». На вечеринки нельзя в повседневной одежде (джинсы попросят снять), без денег (вход − 60 долларов), без прав или паспорта (нужно подтвердить, что вам 21). Всех гостей инструктируют − на любой флирт нужно получить прямо высказанное согласие, трогать запрещено. Журналистка отмечает, что даже на танцполе люди старались не задевать друг друга. За соблюдением правил следит «содружество сменяющих друг друга волонтеров-консентикорнов». 

Non-vilonet communication

Эти волонтёры проходят курс по non-violent communication − это методика общения, при которой персонал клуба и охранники не нарушают личное пространство гостей, но при этом позволяют обратить внимание посетителей на что-то. Она состоит из четырёх этапов:

  1. Observe: обратить внимание посетителя на что-то. Например, бармен может как-то игриво и неагрессивно сказать девушке: «Я вижу что за тобой ходит этот чувак, ты его знаешь?».
     
  2. Feelings: обратиться к чувствам человека. Бармен скажет девушке: «Что ты чувствуешь по этому поводу, когда он за тобой ходит?». Главное − понять, это для человека прикольно или страшно. Девушка может ответить, например, что это друг её бывшего, наверное, он попросил понаблюдать за ней, но она себя чувствует нормально. А может сказать, что ей не по себе.
     
  3. Needs: определить, что нужно, чтобы все чувствовали себя безопасно?
     
  4. Call to Action: бармен спросит: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?»

Как отмечает журналистка, «понятно, что многие могут быть пьяные или обдолбанные, но странно же, если девушку с опущеной вниз головой чувак вдруг выводит наружу? Или если кого-то в клубе в тесный круг зажали 3-4 человека? Или начинают толкаться, или если человек сидит на полу и смотрит растерянно». По её словам, в таких ситуациях можно уточнить у, например, парня, который тащит девушку наружу: «А как её зовут? Ты же вызываешь такси, чтобы завезти её домой?». Когда появились волонтёры, «количество всяких плохих вещей на пати сильно упало. Люди знают, что кто-то тусуется рядом и наблюдает».

Читайте по теме: Как наши профдеформации влияют на секс

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 ноября главред «Медузы» подал в отставку из-за обвинений в харассменте. На фоне этого журналистка «Психо Daily» Екатерина Дементьева рассказала, как пару недель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшие хозяева на Городокщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика