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Только после согласия. Как проходят секс-вечеринки в Бруклине
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9 ноября главред «Медузы»
По словам Екатерины, «они выстраивают систему, при которой боль, страх, недопонимание, сила против слабости и уверенность против растерянности попросту исчезают». Вечерники House of Yes проходят в здании бывшей прачечной. На танцполе − дрэг-дивы, а вокруг ходят «солидные юристки и маркетологички из Мидтауна» в розовых лифчиках, вместе с ними − парни в макияже и без штанов.
Екатерина отмечает, что далеко не все тут занимаются любовью: «Весь бал-маскарад собрался прежде всего, чтобы двигаться, пульсировать, отлетать − и чувствовать себя живым». На вечеринки нельзя в повседневной одежде (джинсы попросят снять), без денег (вход − 60 долларов), без прав или паспорта (нужно подтвердить, что вам 21). Всех гостей инструктируют − на любой флирт нужно получить прямо высказанное согласие, трогать запрещено. Журналистка отмечает, что даже на танцполе люди старались не задевать друг друга. За соблюдением правил следит «содружество сменяющих друг друга волонтеров-консентикорнов».
Non-vilonet communication
Эти волонтёры проходят курс по non-violent communication − это методика общения, при которой персонал клуба и охранники не нарушают личное пространство гостей, но при этом позволяют обратить внимание посетителей на что-то. Она состоит из четырёх этапов:
Как отмечает журналистка, «понятно, что многие могут быть пьяные или обдолбанные, но странно же, если девушку с опущеной вниз головой чувак вдруг выводит наружу? Или если кого-то в клубе в тесный круг зажали 3-4 человека? Или начинают толкаться, или если человек сидит на полу и смотрит растерянно». По её словам, в таких ситуациях можно уточнить у, например, парня, который тащит девушку наружу: «А как её зовут? Ты же вызываешь такси, чтобы завезти её домой?». Когда появились волонтёры, «количество всяких плохих вещей на пати сильно упало. Люди знают, что кто-то тусуется рядом и наблюдает».
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