Только после согласия. Как проходят секс-вечеринки в Бруклине

9 ноября главред «Медузы» подал в отставку из-за обвинений в харассменте. На фоне этого журналистка « Психо Daily » Екатерина Дементьева рассказала , как пару недель назад отдыхала в Бруклине на секс-вечеринке House of Yes. Её особенность в том, что распускать руки там можно только после «прямо высказанного согласия». А за тем, чтобы не было харассмента, следят волонтёры.

По словам Екатерины, «они выстраивают систему, при которой боль, страх, недопонимание, сила против слабости и уверенность против растерянности попросту исчезают». Вечерники House of Yes проходят в здании бывшей прачечной. На танцполе − дрэг-дивы, а вокруг ходят «солидные юристки и маркетологички из Мидтауна» в розовых лифчиках, вместе с ними − парни в макияже и без штанов.

Екатерина отмечает, что далеко не все тут занимаются любовью: «Весь бал-маскарад собрался прежде всего, чтобы двигаться, пульсировать, отлетать − и чувствовать себя живым». На вечеринки нельзя в повседневной одежде (джинсы попросят снять), без денег (вход − 60 долларов), без прав или паспорта (нужно подтвердить, что вам 21). Всех гостей инструктируют − на любой флирт нужно получить прямо высказанное согласие, трогать запрещено. Журналистка отмечает, что даже на танцполе люди старались не задевать друг друга. За соблюдением правил следит «содружество сменяющих друг друга волонтеров-консентикорнов».

Non-vilonet communication

Эти волонтёры проходят курс по non-violent communication − это методика общения, при которой персонал клуба и охранники не нарушают личное пространство гостей, но при этом позволяют обратить внимание посетителей на что-то. Она состоит из четырёх этапов:

Observe: обратить внимание посетителя на что-то. Например, бармен может как-то игриво и неагрессивно сказать девушке: «Я вижу что за тобой ходит этот чувак, ты его знаешь?».

Feelings: обратиться к чувствам человека. Бармен скажет девушке: «Что ты чувствуешь по этому поводу, когда он за тобой ходит?». Главное − понять, это для человека прикольно или страшно. Девушка может ответить, например, что это друг её бывшего, наверное, он попросил понаблюдать за ней, но она себя чувствует нормально. А может сказать, что ей не по себе.

Needs: определить, что нужно, чтобы все чувствовали себя безопасно?

Call to Action: бармен спросит: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?»

Как отмечает журналистка, «понятно, что многие могут быть пьяные или обдолбанные, но странно же, если девушку с опущеной вниз головой чувак вдруг выводит наружу? Или если кого-то в клубе в тесный круг зажали 3-4 человека? Или начинают толкаться, или если человек сидит на полу и смотрит растерянно». По её словам, в таких ситуациях можно уточнить у, например, парня, который тащит девушку наружу: «А как её зовут? Ты же вызываешь такси, чтобы завезти её домой?». Когда появились волонтёры, «количество всяких плохих вещей на пати сильно упало. Люди знают, что кто-то тусуется рядом и наблюдает».

Читайте по теме: Как наши профдеформации влияют на секс