Harley-Davidson выпустит свой первый электромотоцикл в 2019 году

Производитель мотоциклов Harley-Davidson сообщил о готовности своего первого электромотоцикла LiveWire. В серийное производство он выйдет в 2019 году. Цену и характеристики назовут в январе 2019 года.

Прототип LiveWire компания показала ещё в 2014 году. Та модель могла разгоняться до ста км/ч меньше чем за четыре секунды и проезжала 88,5 километра в режиме «эконом» на одном заряде. Новая модель имеет двигатель на постоянных магнитах, который размещен в нижней части. Мотоциклом будет легче управлять на разных скоростях из-за снижения центра тяжести.

В LiveWire установили два аккумулятора. Основная батарея состоит из литиево-ионных ячеек. Она окружена корпусом из литого алюминия. Вторая батарея − 12-вольтовая, отвечает за работу систем освещения, органов управления, звуковых сигналови цветного сенсорного экрана над рулём. С тачскрина можно управлять подключением Bluetooth-устройств, воспроизведением музыки, навигацией и другими функциями.

Зарядить электромотоцикл можно будет от обычной бытовой розетки через сетевой шнур под сиденьем.

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