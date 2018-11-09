Учёные раскрыли ландшафт Антарктиды и то, как она «ушла» от других континентов

Из всех континентов Земли люди меньше всего знают об Антарктиде. Группа учёных с помощью спутниковых снимков постаралась раздобыть немного больше информации о ней − и смогла узнать, какой ландшафт скрывается под льдами этого континента, пишет Naked Science со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Учёные смогли чуть лучше узнать, как сформировалась Антарктида и как могут действовать её тектонические плиты. «В Восточной Антарктиде мы видим увлекательную мозаику самых разных геологических особенностей, которая выявляет фундаментальные сходства и различия между земной корой под Антарктидой и другими континентами, к которым она присоединилась до 160 миллионов лет назад», − говорит один из соавторов работы Фаусто Ферраччоли (Fausto Ferraccioli) из Британской антарктической службы.

Учёные считают, что Антарктида была частью суперконтинента Гондвана, который начал распадаться около 130 миллионов лет назад.

Исследователи создали 3D-карту земной литосферы, состоящей из коры и расплавленной мантии. Туда входят горные хребты, океанские спины и скалистые зоны − остатки древних континентов, встроенные в их современных «потомков». Так они узнали, что кора и литосфера Западной Антарктиды тоньше, чем у Восточной, которая напоминает ландшафт Индии и Австралии, с которыми на когда-то была единым целым.