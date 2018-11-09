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Определён самый полезный витамин для здоровья сердца и сосудов
Новости США. Американские кардиологи узнали, что доля витамина D в организме оказывает серьёзное влияние на здоровье сердца и сосудов, а также на способность выдерживать длительные нагрузки.
Как
Для исследования были отобраны добровольцы от 20 до 49 лет. Часть желающих принять участие была отклонена по медицинским показателям (например, нерегулярный сердечный ритм) или из-за ограничений оборудования (доброволец должен был весить меньше 159 кг).
В эксперимент не попали и те, кто принимал определённые препараты, имел слишком высокий или слишком низкий уровень витамина D в организме. Помимо прочего, для более достоверных результатов добровольцев делили по некоторым особенностям. Например, те, кто курил и курит, те, кто раньше курил, но уже не курит, и те, кто никогда не курил и не курит.
Участники регулярно обследовались и проходили тесты на выносливость, рассказывали о своих вредных привычках и физической активности, а также о своём питании.
Выяснилось, что большое количество витамина D в организме повышает выносливость, благотворно сказывается на костях и сердце. Добровольцы с наиболее высоким уровнем витамина D в организме примерно втрое лучше справлялись с тестами на выносливость.
Учёные подытожили, что людям следует время от времени гулять под солнцем и употреблять пищевые добавки. Известно, что рыбий жир и витамин D обладают рядом полезных свойств, в числе которых понижение вероятности смерти от инфаркта, замедление развития рассеянного склероза, укрепление зубов, защита организма от старения и развития рака.
С другой стороны, часть исследований показывает, что под воздействием прямых солнечных лучей развивается рак кожи, поэтому излишне долгое нахождение в ясную погоду не рекомендуется. Исследователи отмечают, что употреблять чересчур много рыбьего жира и пищевых добавок с витамином D тоже нельзя.
В дальнейшем учёные планируют вычислить оптимальную дозу витамина D, которая будет улучшать выносливость и укреплять здоровье, не вызывая побочных эффектов.
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Новости США. Американские кардиологи узнали, что доля витамина D в организме оказывает серьёзное влияние на здоровье сердца и сосудов, а также на способность...
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