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Определён самый полезный витамин для здоровья сердца и сосудов

10.11.2018 17:05 — Разное | СТВ  
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Новости США. Американские кардиологи узнали, что доля витамина D в организме оказывает серьёзное влияние на здоровье сердца и сосудов, а также на способность выдерживать длительные нагрузки.  

Как сообщает EJPC, низкий уровень витамина D в организме повышает риск развития гипертонии и увеличивает риск смерти от всех болезней, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому было решено проверить обратное – поможет ли высокий уровень витамина D в организме улучшить здоровье.  

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Для исследования были отобраны добровольцы от 20 до 49 лет. Часть желающих принять участие была отклонена по медицинским показателям (например, нерегулярный сердечный ритм) или из-за ограничений оборудования (доброволец должен был весить меньше 159 кг).  

В эксперимент не попали и те, кто принимал определённые препараты, имел слишком высокий или слишком низкий уровень витамина D в организме. Помимо прочего, для более достоверных результатов добровольцев делили по некоторым особенностям. Например, те, кто курил и курит, те, кто раньше курил, но уже не курит, и те, кто никогда не курил и не курит.  

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Участники регулярно обследовались и проходили тесты на выносливость, рассказывали о своих вредных привычках и физической активности, а также о своём питании.  

Выяснилось, что большое количество витамина D в организме повышает выносливость, благотворно сказывается на костях и сердце. Добровольцы с наиболее высоким уровнем витамина D в организме примерно втрое лучше справлялись с тестами на выносливость.  

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Учёные подытожили, что людям следует время от времени гулять под солнцем и употреблять пищевые добавки. Известно, что рыбий жир и витамин D обладают рядом полезных свойств, в числе которых понижение вероятности смерти от инфаркта, замедление развития рассеянного склероза, укрепление зубов, защита организма от старения и развития рака.  

С другой стороны, часть исследований показывает, что под воздействием прямых солнечных лучей развивается рак кожи, поэтому излишне долгое нахождение в ясную погоду не рекомендуется. Исследователи отмечают, что употреблять чересчур много рыбьего жира и пищевых добавок с витамином D тоже нельзя.  

Как проверить нехватку витамина D в своем организме? В каких продуктах, кроме рыбьего жира, он есть?  

В дальнейшем учёные планируют вычислить оптимальную дозу витамина D, которая будет улучшать выносливость и укреплять здоровье, не вызывая побочных эффектов.  
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Новости США. Американские кардиологи узнали, что доля витамина D в организме оказывает серьёзное влияние на здоровье сердца и сосудов, а также на способность...
 
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