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Подготовка ко II Европейским играм в центре внимания 47-й Генассамблеи ЕОК
Новости Беларуси. В испанском городе Марбелья открылось 47-е заседание Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Одним из ключевых в повестке дня стал отчет о ходе подготовки ко II Европейским играм, которые в 2019 году примет Минск. Руководству и членам ЕОК представлен детальный отчет о проведенных мероприятиях по подготовке к мультиспортивному форуму.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Очередное заседание Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов проходит 9-10 ноября. Участие в мероприятии принимает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент ЕОК Янез Кочианчич.
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Новости Беларуси. В испанском городе Марбелья открылось 47-е заседание Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе...
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