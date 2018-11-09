"Белавиа" обещает выставлять акционные билеты по четвергам

"Наша Нива" . Например, в Париж было продано 1232 билетов, в Санкт-Петербург — 821, Амстердам — ​​704, Прагу — 692, Барселону — 541, пишет





Долететь до Парижа можно было за 34 евро, зато вернуться — за 83 евро (или отыскать другой вариант через Вильнюс).





Билет в обе стороны в Санкт-Петербург стоил 59 евро, это дешевле, чем в плацкартном вагоне на железной дороге.





"Белавиа" сообщает, что раз в две недели по четвергам на сайте авиакомпании будут добавляться билеты по трем-пяти акционным направлениям.