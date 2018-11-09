|
"Белавиа" обещает выставлять акционные билеты по четвергам
Компания "Белавиа" будет выставлять акционные билеты по четвергам. Такое решение принято по результатам акции 2 ноября, когда на некоторые европейские направления было выкуплено около 90% выставленных мест.
Например, в Париж было продано 1232 билетов, в Санкт-Петербург — 821, Амстердам — 704, Прагу — 692, Барселону — 541, пишет
Долететь до Парижа можно было за 34 евро, зато вернуться — за 83 евро (или отыскать другой вариант через Вильнюс).
Билет в обе стороны в Санкт-Петербург стоил 59 евро, это дешевле, чем в плацкартном вагоне на железной дороге.
"Белавиа" сообщает, что раз в две недели по четвергам на сайте авиакомпании будут добавляться билеты по трем-пяти акционным направлениям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания "Белавиа" будет выставлять акционные билеты по четвергам. Такое решение принято по результатам акции 2 ноября, когда на некоторые европейские направления...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)