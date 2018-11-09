Представитель Германии Манфред Вебер стал кандидатом на пост главы ЕК

Он одержал убедительную победу (492 голоса) над бывшим премьер-министром Финляндии, заместителем генерального директора Европейского инвестиционного банка Александером Стуббом (127 голосов).





М.Вебера поддержала ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Урбан, также прибывшие в Финляндию. "Сегодня замечательный день. Мы ощущаем наше единство. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не об успехе отдельного человека, а нашем европейском лидере", - сказал М.Вебер.





На данный момент Европейская народная партия является крупнейшей фракцией Европарламента, и М.Ведер рассматривается как главный претендент на пост председателя Европейской комиссии после предстоящих весной 2019 года выборов в Европарламент.





Всего во встрече приняли участие около 2000 человек, из которых 734 имеют право голоса, сообщил портал телерадиовещания Yle.





Официальное выдвижение М.Вебера может означать, что Берлин отказался от борьбы за председательское кресло в Европейском центральном банке (ЕЦБ), которое освободится ближе к концу 2019 года. Ранее претендентом на этот пост считался председатель Бундесбанка Йенс Вайдман, но канцлер ФРГ А.Меркель и ее команда сделали приоритетом борьбу за должность главы Еврокомиссии.