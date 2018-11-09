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Комитет госконтроля: чиновники нарушают Директиву № 2

10.11.2018 17:39 — Разное | Партизан  
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Комитет госконтроля Гомельской области проанализировал итоги мониторинга, проведенного в июле-сентябре 2018 года, по соблюдению порядка осуществления административных процедур.

Госконтролеры в ходе проверок обнаружили целый ряд нарушений и недостатков.

Так, в Буда-Кошелевском райисполкоме служба «одно окно» принимала заявления и выдавала документы только по 25 из 57 процедур, осуществляемых райисполкомом в сфере ЖКХ и строительства (по остальным эту функцию выполняли другие структурные подразделения райисполкома).

Данная проблема актуальна и для других районов, аналогичные нарушения выявлены в Ветковском и Житковичском райисполкомах, администрации Железнодорожного района Гомеля, сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 

В некоторых райисполкомах подразделения, осуществляющие прием заявлений и выдачу документов, не работали в удобное для населения время. Так, граждане не могли подать заявление в администрацию Железнодорожного района Гомеля в выходные дни на осуществление 10 административных процедур в сфере ЖКХ и строительства. 


Обращаясь в органы местной власти, граждане рассчитывают быстро решить свои наболевшие проблемы. Однако в ходе мониторинга выявлено 143 случая, когда сроки осуществления административных процедур затягивались, иногда от граждан и организаций необоснованно требовали  документы или сведения, не предусмотренные законодательством. 

Например, в КУП «Буда-Кошелевский коммунальник» при осуществлении процедуры по списанию пени у заявителей требовали справки о размере их дохода и доходов всех совершеннолетних членов их семей, что не предусмотрено Указом Президента от 26 апреля 2010 года № 200. 

В Ветковском райисполкоме при согласовании самовольного переустройства жилого помещения, а также при выдаче акта приемки в эксплуатацию жилых домов истребовали у граждан ведомости технических характеристик жилых домов. Процедура по признанию жилого помещения не соответствующим санитарным и техническим требованиям осуществлялась при необоснованном истребовании у заявителей актов определения физического износа. 

Напомним, в соответствии с Директивой Президента от 27 декабря 2006 года № 2 должны быть созданы такие условия, при которых граждане и юридические лица тратили бы минимум времени и сил при обращении в государственные органы и организации, в том числе за осуществлением административных процедур.


 
Теги: Гомель
 
 
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Комитет госконтроля Гомельской области проанализировал итоги мониторинга, проведенного в июле-сентябре 2018 года, по соблюдению порядка осуществления...
 
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