Комитет госконтроля: чиновники нарушают Директиву № 2

Госконтролеры в ходе проверок обнаружили целый ряд нарушений и недостатков.





Так, в Буда-Кошелевском райисполкоме служба «одно окно» принимала заявления и выдавала документы только по 25 из 57 процедур, осуществляемых райисполкомом в сфере ЖКХ и строительства (по остальным эту функцию выполняли другие структурные подразделения райисполкома).





Данная проблема актуальна и для других районов, аналогичные нарушения выявлены в Ветковском и Житковичском райисполкомах, администрации Железнодорожного района Гомеля , сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля Республики Беларусь.





В некоторых райисполкомах подразделения, осуществляющие прием заявлений и выдачу документов, не работали в удобное для населения время. Так, граждане не могли подать заявление в администрацию Железнодорожного района Гомеля в выходные дни на осуществление 10 административных процедур в сфере ЖКХ и строительства.









Обращаясь в органы местной власти, граждане рассчитывают быстро решить свои наболевшие проблемы. Однако в ходе мониторинга выявлено 143 случая, когда сроки осуществления административных процедур затягивались, иногда от граждан и организаций необоснованно требовали документы или сведения, не предусмотренные законодательством.





Например, в КУП «Буда-Кошелевский коммунальник» при осуществлении процедуры по списанию пени у заявителей требовали справки о размере их дохода и доходов всех совершеннолетних членов их семей, что не предусмотрено Указом Президента от 26 апреля 2010 года № 200.





В Ветковском райисполкоме при согласовании самовольного переустройства жилого помещения, а также при выдаче акта приемки в эксплуатацию жилых домов истребовали у граждан ведомости технических характеристик жилых домов. Процедура по признанию жилого помещения не соответствующим санитарным и техническим требованиям осуществлялась при необоснованном истребовании у заявителей актов определения физического износа.





Напомним, в соответствии с Директивой Президента от 27 декабря 2006 года № 2 должны быть созданы такие условия, при которых граждане и юридические лица тратили бы минимум времени и сил при обращении в государственные органы и организации, в том числе за осуществлением административных процедур.



