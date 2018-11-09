|
Стефанович: Мы настаиваем, чтобы все обвинения с лидеров профсоюза РЭП были сняты
Правозащитники "Весны" в течение всего времени отслеживали ситуацию по "делу профсоюза РЭП". 9 ноября Минск городской суд в апелляционной инстанции оставила приговор суда Советского района в силе.
В связи с этим член совета ПЦ "Весна" Валентин Стефанович отмечает:
"Позиция правозащитного центра "Весна" по тому, что апелляционная инстанция оставила приговор по "делу профсоюза РЭП" в силе, остается без изменений. Мы настаиваем, чтобы все обвинения с господина Федынича и Комлика были сняты. Мы уверены в том, что преследование лидеров независимого профсоюза РЭП политическимотивированное и связано с их активной профсоюзной деятельностью".
24 августа, в день вынесения уголовного приговора в отношении лидеров профсоюза РЭП, правозащитное сообщество Беларуси выступило с заявлением пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика. Одновременно белорусские правозащитные организации требуют от властей Беларуси прекратить давление на независимое профсоюзное движение и призывают отказаться от неправомерного вмешательства в его деятельность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники "Весны" в течение всего времени отслеживали ситуацию по "делу профсоюза РЭП". 9 ноября Минск городской суд в апелляционной инстанции оставила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)