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Стефанович: Мы настаиваем, чтобы все обвинения с лидеров профсоюза РЭП были сняты

10.11.2018 17:37 — Разное | Партизан  
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Правозащитники "Весны" в течение всего времени отслеживали ситуацию по "делу профсоюза РЭП". 9 ноября Минск городской суд в апелляционной инстанции оставила приговор суда Советского района в силе.

В связи с этим член совета ПЦ "Весна" Валентин Стефанович отмечает:

"Позиция правозащитного центра "Весна" по тому, что апелляционная инстанция оставила приговор по "делу профсоюза РЭП" в силе, остается без изменений. Мы настаиваем, чтобы все обвинения с господина Федынича и Комлика были сняты. Мы уверены в том, что преследование лидеров независимого профсоюза РЭП политическимотивированное и связано с их активной профсоюзной деятельностью".

24 августа, в день вынесения уголовного приговора в отношении лидеров профсоюза РЭП, правозащитное сообщество Беларуси выступило с заявлением пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика. Одновременно белорусские правозащитные организации требуют от властей Беларуси прекратить давление на независимое профсоюзное движение и призывают отказаться от неправомерного вмешательства в его деятельность.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники "Весны" в течение всего времени отслеживали ситуацию по "делу профсоюза РЭП". 9 ноября Минск городской суд в апелляционной инстанции оставила...
 
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