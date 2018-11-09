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Экс-премьер-министра Македонии "посадят" на 2 года за покупку бронемашины

10.11.2018 17:31 — Разное | Партизан  
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Никола Груевски сохранил мандат парламентария и сможет получать зарплату во время отбывания наказания.



Суд в Скопье (Македония) отклонил апелляцию защиты экс-премьер-министра Македонии Николы Груевски. 

Как сообщает Darik News, таким образом, приговор Груевски в виде тюремного заключения на 2 года вступает в силу.

Экс-премьер был осужден в мае 2018 года за нарушения при покупке служебного автомобиля - бронированного Mercedes S600.

При этом, Груевски сохранил мандат парламентария и сможет получать парламентскую зарплату во время отбывания наказания.

За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро. Новое правительство Македонии решило в феврале 2018 года продать автомобиль.

Отметим, недавно суд в Скопье приговорил бывшую руководительницу Министерства внутренних дел Македонии за злоупотребление служебным положением при покупке правительственного Mercedes. Гордану Янкуловску приговорили к шести годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при закупке роскошного бронированного автомобиля Mercedes S600 Guard для нужд премьер-министра.

 
 
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Никола Груевски сохранил мандат парламентария и сможет получать зарплату во время отбывания наказания.
 
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