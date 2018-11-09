Суд в Скопье (Македония) отклонил апелляцию защиты экс-премьер-министра Македонии Николы Груевски.

Как сообщает, таким образом, приговор Груевски в виде тюремного заключения на 2 года вступает в силу.

Экс-премьер был осужден в мае 2018 года за нарушения при покупке служебного автомобиля - бронированного Mercedes S600.

При этом, Груевски сохранил мандат парламентария и сможет получать парламентскую зарплату во время отбывания наказания.





За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро. Новое правительство Македонии решило в феврале 2018 года продать автомобиль.





Отметим, недавно суд в Скопье приговорил бывшую руководительницу Министерства внутренних дел Македонии за злоупотребление служебным положением при покупке правительственного Mercedes. Гордану Янкуловску приговорили к шести годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при закупке роскошного бронированного автомобиля Mercedes S600 Guard для нужд премьер-министра.