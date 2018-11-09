Ректор БГУ Андрей Король только теперь официально получил звание «профессор»









Отметим, что Король имеет степень доктора педагогических наук, но обе диссертации («Метод эвристического диалога как средство активизации учебно-познавательной деятельности школьников» и «Моделирование системы эвристического обучения на основе диалога») он в 2000-ые защищал в России.





В 2010 году Король была проведена настрификация (подтверждение) диплома доктора педагогических наук в Беларуси, однако только сейчас он стал профессором.



