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Ректор БГУ Андрей Король только теперь официально получил звание «профессор»
Президиум Высшей аттестационной комиссии присвоил научное звание «профессор» ректору Белорусского государственного университета Андрею Королю.
Отметим, что Король имеет степень доктора педагогических наук, но обе диссертации («Метод эвристического диалога как средство активизации учебно-познавательной деятельности школьников» и «Моделирование системы эвристического обучения на основе диалога») он в 2000-ые защищал в России.
В 2010 году Король была проведена настрификация (подтверждение) диплома доктора педагогических наук в Беларуси, однако только сейчас он стал профессором.
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Президиум Высшей аттестационной комиссии присвоил научное звание «профессор» ректору Белорусского государственного университета Андрею Королю.
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