Вице-премьер о взрыве на «Могилевдреве»: «Это должно быть на ежедневном контроле руководителей»

В МЧС прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине под председательством Владимира Кухарева. Отдельно обсуждали ситуацию в организациях концерна «Беллесбумпром» и на объектах строительства. По поручению премьер-министра ранее была проведена проверка.





«На ряде объектов выявлены серьезные нарушения безопасности. (...) Мы увидели, что не выполняются ранее данные предписания и рекомендации надзорных органов, что говорит о безответственном отношении ряда руководителей», — отметил вице-премьер.





Он напомнил, что безопасность предприятий — одна из важнейших задач. Тем более когда существуют штатные должности ответственных за это.





«Недавно произошедшие случаи, в том числе на "Могилевдреве", показывают, что эти вопросы должны быть на ежедневном контроле у руководителей», — заявил Кухарев.





По его словам, кроме безопасности на предприятиях власти и ведомства должны следить за местами массового пребывания людей, местами проживания. Например, есть вопросы по общежитиям предприятий, «недоработки» там должны быть устранены в кратчайшие сроки.





Напомним, вечером 25 сентября произошел взрыв в покрасочной камере мебельного цеха предприятия «Могилевдрев». В это время там находилась рабочая смена — 9 человек. Семеро получили термические ожоги различной степени тяжести. Из них двое в тяжелом состоянии были переведены в ожоговый центр в Минске , одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины, причина взрыва еще не называлась.











