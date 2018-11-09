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Вице-премьер о взрыве на «Могилевдреве»: «Это должно быть на ежедневном контроле руководителей»

10.11.2018 16:51 — Разное | Партизан  
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Вопросы обеспечения безопасности на предприятиях и в местах массового пребывания людей должны быть на ежедневном контроле руководителей. Об этом заявил вице-премьер Владимир Кухарев и упомянул взрыв на предприятии «Могилевдрев», сообщает пресс-служба правительства.

В МЧС прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине под председательством Владимира Кухарева. Отдельно обсуждали ситуацию в организациях концерна «Беллесбумпром» и на объектах строительства. По поручению премьер-министра ранее была проведена проверка.

«На ряде объектов выявлены серьезные нарушения безопасности. (...) Мы увидели, что не выполняются ранее данные предписания и рекомендации надзорных органов, что говорит о безответственном отношении ряда руководителей», — отметил вице-премьер.

Он напомнил, что безопасность предприятий — одна из важнейших задач. Тем более когда существуют штатные должности ответственных за это.

«Недавно произошедшие случаи, в том числе на "Могилевдреве", показывают, что эти вопросы должны быть на ежедневном контроле у руководителей», — заявил Кухарев.

По его словам, кроме безопасности на предприятиях власти и ведомства должны следить за местами массового пребывания людей, местами проживания. Например, есть вопросы по общежитиям предприятий, «недоработки» там должны быть устранены в кратчайшие сроки.

Напомним, вечером 25 сентября произошел взрыв в покрасочной камере мебельного цеха предприятия «Могилевдрев». В это время там находилась рабочая смена — 9 человек. Семеро получили термические ожоги различной степени тяжести. Из них двое в тяжелом состоянии были переведены в ожоговый центр в Минске, одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины, причина взрыва еще не называлась.




 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы обеспечения безопасности на предприятиях и в местах массового пребывания людей должны быть на ежедневном контроле руководителей. Об этом заявил...
 
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