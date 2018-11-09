Ночью температура воздуха будет от 1 градуса мороза до 5 тепла. В середине дня воздух прогреется до 7 градусов, по юго-западу - до 8-10 градусов тепла.
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Туман прогнозируется синоптиками в некоторых районах Беларуси 11 ноября
10.11.2018 17:42 — Разное | Аргументы и факты
Ночью температура воздуха будет от 1 градуса мороза до 5 тепла. В середине дня воздух прогреется до 7 градусов, по юго-западу - до 8-10 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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