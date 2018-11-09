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С 2019 года в Беларуси могут разрешить онлайн-торговлю алкоголем и сигаретами

10.11.2018 16:48 — Разное | UDF  
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Уже в 2019 году в странах ЕАЭС, а значит, и в Беларуси, могут разрешить интернет-торговлю алкоголем, табачными изделиями, лекарствами, ювелирными изделиями. Это предусмотрено проектом дорожной карты по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019−2020 годы. Об этом сообщает РБК.

Авторами инициативы являются представители электронных торговых площадок и ассоциаций, производители, провайдеры логистических и платежных услуг.

Как уточнили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, в настоящее время собираются мнения представителей бизнеса в странах — участницах ЕАЭС о тех проблемах, которые мешают развитию субъектов цифровой торговли, а также предложения о повышении их присутствия на рынках стран ЕАЭС и выходе на глобальные рынки.

В начале ноября на заседании экспертной площадки по цифровой торговле ЕАЭС обсуждались предложения по развитию онлайн-ритейла — на их основании этих рекомендаций и будут вноситься изменения в проект «дорожной карты».

Как прописано в документе с рекомендациями, объем продаж через иностранные торговые площадки на территории ЕАЭС растет в среднем на 30% в год. При этом в странах ЕАЭС действуют ограничительные меры по торговле через интернет: существует прямой запрет на онлайн-продажу алкогольной продукции, табачных и ювелирных изделий, лекарств. Инициативная группа предлагает ввести лицензионные правила и продавать данные товары через специализированные интернет-магазины.

По мнению авторов инициативы, легализация торговли в интернете алкоголем, табачными изделиями, медикаментами и ювелирными изделиями «поможет сократить долю контрафакта, повысить качество и конкурентоспособность товаров, увеличить доходы добросовестных продавцов».

В Беларуси уже неоднократно поднимался вопрос по поводу торговли спиртным через интернет. Полтора года назад один из ритейлеров попытался добиться разрешения на торговлю алкоголем онлайн, но получил отказ от МАРТа, хотя месяцем ранее в ведомстве заявили, что готовы рассмотреть возможность снятия ограничений с продаж алкоголя в интернет-магазинах страны, если такой вопрос возникнет на повестке дня. Против торговли спиртным через интернет выступил и глава МВД Игорь Шуневич, который назвал «элементом бесовщины» интернет-доставку алкоголя.

Также отметим, что неожиданно для всех Совет ЕЭК принял решение об урезании лимитов на ввоз товаров из-за границы для личного пользования с 1 января 2019 года на территорию стран ЕАЭС, в том числе и Беларуси. Это решение было принято с подачи российской стороны.

 
 
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Авторами инициативы являются представители электронных торговых площадок и ассоциаций.
 
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