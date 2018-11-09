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Завтра в Беларуси пойдет снег
Снимок носит иллюстративный характер
11 ноября выпадение мокрого снега ожидается по востоку Беларуси, 12 ноября дождь и мокрый снег ожидается местами по стране. Также возможно появление слабого гололеда сообщает Гидрометцентр.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными.
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ГАИ просит участников дорожного движения быть предельно внимательными.
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