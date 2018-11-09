Кого боится Лукашенко?

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Поскольку единственная страна, которая хочет создать свои базы на территории Белоруси это Россия, вывод напрашивается сам собой.делает все возможное, чтобы не допустить появления российской базы на своей территории.Понятно, что с американцами Лукашенко ведёт себя осторожнее, чем с соседями. Ещё на днях он советовал главе польского внешнеполитического ведомстване размещатьна территории Польши, иначе и белорусам с россиянами придётсяОднако то, что говорит Лукашенко американцам, внушает больше доверия. И вовсе не из-за большого миролюбия белорусского правителя.Лукашенко прекрасно понимает, что никакой Запад России и Беларуси не угрожает. Что военные базы НАТО создаются на территории стран Центральной Европы для защиты от возможной российской агрессии, а не для нападения на Россию.Поэтому никакого смысла в размещении российской военной базы на территории Беларуси нет. Кроме одного обстоятельства - создания условий для оккупации Республики Беларусь Российской Федерацией. Российская военная база в Беларуси - она не против Запада, она против самой этой страны.За доказательствами далеко ходить не нужно.Российская военная база в украинском Севастополе была использована Москвой вовсе не для противостояния с Западом, а для ведения военных действий против Грузии и для оккупации Крыма. В обоих случаях России никто не угрожал, эта страна вела себя как агрессор.Если на территории Беларуси появится российская база, ее военнослужащие будут использованы для организации переворота в самой этой стране, свержения власти, захвата парламента и присоединения территории Беларуси к России.Какой-нибудь российский пропагандист скажет, что это паранойя. Но то же самое российские пропагандисты говорили до оккупации Крыма. Я просто пересказал крымский сценарий. Российский пропагандист, конечно же, скажет, что жители Крыма сами захотели и боялись "бандеровцев".Так и жители Беларуси сами захотят, испугаются тех же "бандеровцев" или НАТО. Или страшных белорусских националистов, которые хотят заставить их говорить на белорусском языке - это же самая настоящая пытка!А Лукашенко в счастливый день присоединения к России умрет от радости. Как умер афганский диктатор, который пригласил в свою страну "ограниченный контингент" советских войск.Лукашенко все это хорошо понимает. Ему хочется править. И ему хочется жить.Но жить иначе как за счёт России ни он, ни его граждане просто не умеют. Вот диктатору и приходится маневрировать - одной рукой «доить» Россию, а другой махать американцам и обещать не пустить в свою страну потенциальных оккупантов.Для Украины это неплохо - по крайней мере, в ближайшие годы на наших северных границах все ещё будет Беларусь, а не федеральный округ России.А за это время, возможно, Россия ослабнет и у белорусов появиться возможность от неё окончательно отгородиться. Это в интересах украинской безопасности и белорусского выживания.