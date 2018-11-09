В Удмуртии 14-летняя школьница изнасиловала сверстницу палкой

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Инцидент произошёл в Воткинске около одного из кафе. Его причиной стала ревность.Сейчас в отношении малолетней подозреваемой возбуждено уголовное дело. Специалисты уже опросили участников конфликта, а также свидетелей. Назначена судебно-медицинские экспертизы.Кроме того, следователям предстоит изучить обстановку в семьях участниц дела, условия их проживания и воспитания.