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В Удмуртии 14-летняя школьница изнасиловала сверстницу палкой
Иллюстративное фото
Инцидент произошёл в Воткинске около одного из кафе. Его причиной стала ревность.
Сейчас в отношении малолетней подозреваемой возбуждено уголовное дело. Специалисты уже опросили участников конфликта, а также свидетелей. Назначена судебно-медицинские экспертизы.
Кроме того, следователям предстоит изучить обстановку в семьях участниц дела, условия их проживания и воспитания.
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14-летняя школьница из Удмуртии изнасиловала 13-летнюю подругу палкой.
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