Праздник продлился недолго. 11 ноября снова дорожает топливо

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Очередное подорожание бензина и дизтоплива состоится 11 ноября. И снова на 1 копейку.- сообщилив пресс-службе концерна.Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,50 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,71 руб., ДТ – 1,50 руб.Стоит отметить, что это уже двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 октября. И также на 1 копейку.Накануне вице-премьеррассказал, сколько должно стоить автомобильное топливо при нынешней цене на нефть.— сказал вице-премьер.