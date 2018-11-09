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Праздник продлился недолго. 11 ноября снова дорожает топливо

10.11.2018 16:28 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: kp.ru
Не успели водители расслабиться после того, как неделю назад не произошло ставшее уже традиционным подорожание цен на топливо, как концерн "Белнефтехим" снова огорошил автомобилистов.

Очередное подорожание бензина и дизтоплива состоится 11 ноября. И снова на 1 копейку.

"С целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти с 11 ноября 2018 года стоимость автомобильного топлива на АЗС Республики Беларусь изменяется на 1 копейку", - сообщили UDF.BY в пресс-службе концерна.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,50 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,71 руб., ДТ – 1,50 руб.

Стоит отметить, что это уже двадцать третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 октября. И также на 1 копейку.

Накануне вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал, сколько должно стоить автомобильное топливо при нынешней цене на нефть.

"При сегодняшней стоимости барреля в $ 72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал вице-премьер. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено".

 
 
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Очередное подорожание бензина и дизтоплива состоится 11 ноября. И снова на 1 копейку.
 
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