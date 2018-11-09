Путин возрождает советскую суперкурицу - Bloomberg



Фото: РИА Новости, Николай Хижняк

После серии неудач, среди которых была загадочная вспышка птичьего гриппа и вынужденное уничтожение 200 000 цыплят опытных пород, обновленный советский бройлер готов к рыночным испытаниям, о чем рассказал 78-летний президент Российского птицеводческого союза и один из создателей российской породыЦель работы заключается в том, чтобы восполнить дефицит, вызванный американскими ограничениями на поставки яиц и цыплят, которые со временем станут главным источником белка в России. США не угрожали включить продовольствие в список санкций, которые они начали вводить в 2014 году, по крайней мере, не делали это публично. Но Фисинин, родившийся в сибирском колхозе накануне Второй мировой войны, заявил, что России надо готовиться к худшему, поскольку ей приходится иметь дело со все более непредсказуемым Белым домом.— сказал Фисинин, давая интервью в Сергиевом Посаде, находящемся в 75 километрах к северу от Москвы и известном свои монастырем 14 века. Разговор состоялся в его кабинете в исследовательском институте птицеводства, где он работает уже полвека.Фисинин входил в группу специалистов, которая помогла советской продовольственной науке не отстать от Запада. Для этого они в 1972 году создали более крупную и более вкусную породу домашней курицы. В том же годупринималв Москве, куда тот приехал с восьмидневным визитом. Эта порода получила название «Смена» в честь охраняемого комплекса в Сергиевом Посаде, где ее выводили, и стала неожиданной удачей для Политбюро, приведя к рекордному повышению производства мяса, которое длилось до 1990 года.Но потом развалился Советский Союз, иссякло финансирование, и Россию заполонили западные производители со своей более передовой генетикой, из-за чего «Смена», да и вообще бройлерное производство оказались на грани исчезновения. Потом произошла серия слияний и поглощений, в результате чего компании «Кобб-Вантресс» (Cobb-Vantress) из состава «Тайсон Фудс» (Tyson Foods) и «Авиаген», принадлежащая немецкой фирме «Эрик Весйохан Групп» (EW Group), стали руководить всей российской отраслью из своих штаб-квартир в Арканзасе и Алабаме.По мнению Путина, такая ситуация является неприемлемым риском для безопасности страны, потому что слишком много мясной власти оказалось в немногочисленных иностранных руках. Об этом рассказали чиновники, привлеченные к разработке санкций. Но Путина и его советников беспокоят не только куры. Российские производители говядины, свинины, картофеля и даже сахарной свеклы, являющейся основным сырьем для производства сахара в стране, тоже зависят от селекционеров из США и Европы.Правительство уже утвердило программу по замене семенного картофеля, и теперь работает над программой по свекле. Цель заключается в том, чтобы повторить успех российских контрсанкций против сельскохозяйственной продукции из ЕС, которые заставили отечественных фермеров научиться делать такие иностранные деликатесы, как ветчина прошутто и сыр пармезан, хотя их усилия всячески высмеивали в социальных сетях.— сказал главный экономист государственного банка ВЭБ, ранее возглавлявший департамент макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития. —Компании «Кобб-Вантресс» и «Авиаген» не откликнулись на просьбу прокомментировать перспективы «Смены». Они назвали немыслимой идею ограничить поставки продовольствия.Администратор проекта «Смена»с осторожным оптимизмом говорит о предстоящих испытаниях на частных фермах. Он сказал, что улучшенная порода может стать хорошим началом. Ефимов уже думает о том, как страна со временем будет экспортировать новых бройлерных кур, сначала в бывшие советские республики, а затем в Восточную Азию, начиная с Вьетнама. Правда, он признает, что проблем впереди великое множество.Постоянный кроссбридинг и эксперименты по достижению нужного баланса между весом, интенсивностью обмена веществ, невосприимчивостью к болезням и многими другими факторами требуют огромных усилий, и на них уходит много времени. Конечный результат — это тщательно оберегаемый выводок так называемых племенных цыплят. От них затем получают потомство, которое скрещивают на протяжении трех или четырех поколений, и уже после этого начинают производить яйца мясных пород.рассказал(Paul Boettcher), работающий генетиком во Всемирной продовольственной организации ООН в Риме. —В прошлом году российские компании потратили примерно 100 миллионов долларов на закупку 23 миллионов кур третьего поколения в селекционных центрах, которые «Кобб-Вантресс» и «Авиаген» открыли в России. Эти куры снесли почти весь объем из тех 4,2 миллиарда яиц, из которых на российских фермах вылупились бройлеры. По словам Фисинина, в итоге это дало более четырех миллионов тонн мяса.Цепочка поставок налажена настолько хорошо, что по-настоящему конкурировать с импортом можно будет лишь лет через 10, говорит, работающая главным технологом по птицеводству в группе «ПРОДО», которая является одним из крупнейших в России агропромышленных холдингов. При этом, добавляет она, для Россииподдерживать и продвигать этот тип бройлера.Фисинин отмахивается от критиков, которые считают, что позиции Запада в птицеводстве неприступны. По его словам, проект «Смена» выполнит поставленную перед ним задачу и к 2025 году захватит 25 процентов внутреннего рынка. Он отмечает, что первые советские бройлеры были выведены из чистых пород, которые британские и голландские птицеводы с радостью продавали в годы холодной войны, будучи уверенными в том, что российские ученые из пищевой промышленности ни за что не добьются таких же успехов, как они.— сказал Фисинин. —