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Путин возрождает советскую суперкурицу - Bloomberg

10.11.2018 16:21 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости, Николай Хижняк
Владимир Путин вдохнул новую жизнь в российское птицеводство, которое кормило россиян на закате коммунизма. Этот проект стал защитой от возможных американских запретов на поставки продовольствия, бросив вызов двум западным селекционным компаниям, которые поставляют в Россию все коммерческие породы.

После серии неудач, среди которых была загадочная вспышка птичьего гриппа и вынужденное уничтожение 200 000 цыплят опытных пород, обновленный советский бройлер готов к рыночным испытаниям, о чем рассказал 78-летний президент Российского птицеводческого союза и один из создателей российской породы Владимир Фисинин.

Цель работы заключается в том, чтобы восполнить дефицит, вызванный американскими ограничениями на поставки яиц и цыплят, которые со временем станут главным источником белка в России. США не угрожали включить продовольствие в список санкций, которые они начали вводить в 2014 году, по крайней мере, не делали это публично. Но Фисинин, родившийся в сибирском колхозе накануне Второй мировой войны, заявил, что России надо готовиться к худшему, поскольку ей приходится иметь дело со все более непредсказуемым Белым домом.

«Кто, черт возьми, знает, какой дурак будет следующим, вдруг как этот Трамп», — сказал Фисинин, давая интервью в Сергиевом Посаде, находящемся в 75 километрах к северу от Москвы и известном свои монастырем 14 века. Разговор состоялся в его кабинете в исследовательском институте птицеводства, где он работает уже полвека.

Фисинин входил в группу специалистов, которая помогла советской продовольственной науке не отстать от Запада. Для этого они в 1972 году создали более крупную и более вкусную породу домашней курицы. В том же году Леонид Брежнев принимал Ричарда Никсона в Москве, куда тот приехал с восьмидневным визитом. Эта порода получила название «Смена» в честь охраняемого комплекса в Сергиевом Посаде, где ее выводили, и стала неожиданной удачей для Политбюро, приведя к рекордному повышению производства мяса, которое длилось до 1990 года.

Но потом развалился Советский Союз, иссякло финансирование, и Россию заполонили западные производители со своей более передовой генетикой, из-за чего «Смена», да и вообще бройлерное производство оказались на грани исчезновения. Потом произошла серия слияний и поглощений, в результате чего компании «Кобб-Вантресс» (Cobb-Vantress) из состава «Тайсон Фудс» (Tyson Foods) и «Авиаген», принадлежащая немецкой фирме «Эрик Весйохан Групп» (EW Group), стали руководить всей российской отраслью из своих штаб-квартир в Арканзасе и Алабаме.

По мнению Путина, такая ситуация является неприемлемым риском для безопасности страны, потому что слишком много мясной власти оказалось в немногочисленных иностранных руках. Об этом рассказали чиновники, привлеченные к разработке санкций. Но Путина и его советников беспокоят не только куры. Российские производители говядины, свинины, картофеля и даже сахарной свеклы, являющейся основным сырьем для производства сахара в стране, тоже зависят от селекционеров из США и Европы.

Правительство уже утвердило программу по замене семенного картофеля, и теперь работает над программой по свекле. Цель заключается в том, чтобы повторить успех российских контрсанкций против сельскохозяйственной продукции из ЕС, которые заставили отечественных фермеров научиться делать такие иностранные деликатесы, как ветчина прошутто и сыр пармезан, хотя их усилия всячески высмеивали в социальных сетях.

«У тех, кто стремится разрушить нашу экономику, есть множество болевых точек, — сказал главный экономист государственного банка ВЭБ Андрей Клепач, ранее возглавлявший департамент макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития. — Возрождение селекционной работы является приоритетом. Нам нужен своего рода бронепоезд на запасном пути».

Компании «Кобб-Вантресс» и «Авиаген» не откликнулись на просьбу прокомментировать перспективы «Смены». Они назвали немыслимой идею ограничить поставки продовольствия.

Администратор проекта «Смена» Дмитрий Ефимов с осторожным оптимизмом говорит о предстоящих испытаниях на частных фермах. Он сказал, что улучшенная порода может стать хорошим началом. Ефимов уже думает о том, как страна со временем будет экспортировать новых бройлерных кур, сначала в бывшие советские республики, а затем в Восточную Азию, начиная с Вьетнама. Правда, он признает, что проблем впереди великое множество.

Постоянный кроссбридинг и эксперименты по достижению нужного баланса между весом, интенсивностью обмена веществ, невосприимчивостью к болезням и многими другими факторами требуют огромных усилий, и на них уходит много времени. Конечный результат — это тщательно оберегаемый выводок так называемых племенных цыплят. От них затем получают потомство, которое скрещивают на протяжении трех или четырех поколений, и уже после этого начинают производить яйца мясных пород.

«Организованное улучшение породы дорого, как в финансовом плане, так и с точки зрения технологий и специальных знаний, — рассказал Пол Бетчер (Paul Boettcher), работающий генетиком во Всемирной продовольственной организации ООН в Риме. — Насколько нам известно, ни в одной стране мира нет крупномасштабной программы племенного птицеводства, которая могла бы конкурировать с ведущими корпорациями».

В прошлом году российские компании потратили примерно 100 миллионов долларов на закупку 23 миллионов кур третьего поколения в селекционных центрах, которые «Кобб-Вантресс» и «Авиаген» открыли в России. Эти куры снесли почти весь объем из тех 4,2 миллиарда яиц, из которых на российских фермах вылупились бройлеры. По словам Фисинина, в итоге это дало более четырех миллионов тонн мяса.

Цепочка поставок налажена настолько хорошо, что по-настоящему конкурировать с импортом можно будет лишь лет через 10, говорит Наталья Вирченко, работающая главным технологом по птицеводству в группе «ПРОДО», которая является одним из крупнейших в России агропромышленных холдингов. При этом, добавляет она, для России «стратегически важно» поддерживать и продвигать этот тип бройлера.

Фисинин отмахивается от критиков, которые считают, что позиции Запада в птицеводстве неприступны. По его словам, проект «Смена» выполнит поставленную перед ним задачу и к 2025 году захватит 25 процентов внутреннего рынка. Он отмечает, что первые советские бройлеры были выведены из чистых пород, которые британские и голландские птицеводы с радостью продавали в годы холодной войны, будучи уверенными в том, что российские ученые из пищевой промышленности ни за что не добьются таких же успехов, как они.

«Они думали, что мы не сможем составить им конкуренцию и через миллион лет, — сказал Фисинин. — Но сейчас ситуация совершенно другая. Друзья друзьями, но вы знаете, как это бывает».

 
 
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Владимир Путин вдохнул новую жизнь в российское птицеводство, которое кормило россиян на закате коммунизма.
 
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