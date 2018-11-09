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Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»

10.11.2018 18:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Нашумевший во всем мире японский театр «Самурай-шоу Камуи» 10 ноября показал свою программу минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Коллектив приехал к нам впервые в рамках акции «Чернобыль-Фукусима. Мы помним. Мы вместе».

Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»

В центре внимания киноактёр Тэт Суро Шима гучи. Это постановщик самурайских сцен фильмов культового режиссера Тарантино.

Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»

Турне японского театра посвящено 20-летию коллектива. После Минска самурай-шоу ждут в Киеве, Львове, Флоренции и Мадриде.

Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»

Нашу публику артисты встречали словами «Прывiтанне, Беларусь!», а после каждого номера благодарили произнося не без акцента «Дзякуй».
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Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нашумевший во всем мире японский театр «Самурай-шоу Камуи» 10 ноября показал свою программу минчанам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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