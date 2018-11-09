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Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии
Новости Беларуси. Решить проблему не выходя из дома. По всей стране 10 ноября, по традиции, прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На связь с населением вышли руководители администраций и исполкомов Беларуси. Это помогает чиновникам быть в курсе существующих в регионе проблем и определять, какие структуры не дорабатывают.
В Витебский райисполком поступило около 10 звонков. Большинство из них, традиционно, касались проблем в жилищно-коммунальной сфере.
Петр Коренкович, первый заместитель председателя Витебского райисполкома:
Так, жители деревни Хайсы обратились в исполком с просьбой вернуть магазин райпо. Его закрыли весной. По сути, люди и тогда не оставались без продуктов. В деревне на 600 человек было три торговых объекта. Однако, сельчане настаивали на открытии четвертого, и им пошли на встречу.
Тамара Юркайдь, старейшина д.Хайсы:
Есть продукты, овощи, молочные. И все это хоть не на большие деньги – на копейки, но дешевле. А люди у нас привыкли считать копеечку. Копейка рубль бережет.
Прямые линии открыты каждую субботу. Благодаря им удаётся решать десятки, в том числе, самых насущных проблем.
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Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии
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Новости Беларуси. Решить проблему не выходя из дома. По всей стране 10 ноября, по традиции, прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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