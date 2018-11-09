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Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии

10.11.2018 17:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Решить проблему не выходя из дома. По всей стране 10 ноября, по традиции, прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии

На связь с населением вышли руководители администраций и исполкомов Беларуси. Это помогает чиновникам быть в курсе существующих в регионе проблем и определять, какие структуры не дорабатывают.

В Витебский райисполком поступило около 10 звонков. Большинство из них, традиционно, касались проблем в жилищно-коммунальной сфере.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии

Петр Коренкович, первый заместитель председателя Витебского райисполкома:
Все службы наши работают. Работают диспетчерские службы на предприятиях. Тем более, у нас район сельскохозяйственный. Оказывают помощь населению и сами сельхозпредприятия. Поэтому, вопросы решаются. И то, что тут 8-10, это может какой-то контрольный звонок. Все вопросы мы решаем, бывает, во время поступления звонка на прямую линию. Жителей всегда что-то беспокоит, и они хотят сделать побыстрее.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии

Так, жители деревни Хайсы обратились в исполком с просьбой вернуть магазин райпо. Его закрыли весной. По сути, люди и тогда не оставались без продуктов. В деревне на 600 человек было три торговых объекта. Однако, сельчане настаивали на открытии четвертого, и им пошли на встречу.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии

Тамара Юркайдь, старейшина д.Хайсы:
Пенсионеры, в основном. Далеко поехать куда-то в город не могут. А магазин этот дешевле, чем коммерческие наши магазины. Конечно, удобно. Очень удобно для людей.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии

Есть продукты, овощи, молочные. И все это хоть не на большие деньги – на копейки, но дешевле. А люди у нас привыкли считать копеечку. Копейка рубль бережет.

Прямые линии открыты каждую субботу. Благодаря им удаётся решать десятки, в том числе, самых насущных проблем.
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Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Решить проблему не выходя из дома. По всей стране 10 ноября, по традиции, прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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