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В Канаде неизвестный стрелял в ребенка и мужчину
Новости Канады. В канадском Монреале неизвестный стрелял в ребенка и мужчину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшие – пятилетний мальчик и 50-летний мужчина – были доставлены в больницу. Они получили несколько огнестрельных ранений.
Полиция обнаружила стрелка. Он забаррикадировался в одном из жилых домов. Стражам порядка удалось его задержать. Мотивы преступления устанавливаются.
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Новости Канады. В канадском Монреале неизвестный стрелял в ребенка и мужчину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие – пятилетний мальчик и...
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