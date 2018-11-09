В Бресте многодетные мамы высадили клены к 1000-летию города

Сегодня в Бресте 38 многодетных семей высаживали остролистные клены у новостроек по улице Луцкая. Так неравнодушные горожане откликнулись на акцию горисполкома: «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Суть ее том, чтобы каждый брестчанин мог поучаствовать в посадке символической тысячи, приуроченной к грядущему юбилею города. Вот активные участницы группы «Многомамы», зарегистрированной в Viber , идею и подхватили.







- Рутина засасывает, а хочется сделать что-то полезное для детей, себя, города! – Оксана Думка, мама пятерых детей, завязывает на саженце символическую ленточку. Это второе дерево, которое она посадила в своем микрорайоне. Первое – прямо напротив дома. Говорит, будут любоваться им всей семьей. Оксана – одна из активистов группы «Многомамы». Именно она бросила клич поддержать акцию горисполкома:



- Мы с удовольствием участвуем в жизни города. Уже сажали деревья в городском парке, недавно были на субботнике в Брестской крепости. Наши дети выступают на благотворительных концертах. Нужно разрушать стереотипное негативное отношение к многодетным семьям, мол, рожаем только для социальных льгот. Вот здесь среди нас есть семьи, которые даже не пользовались государственной помощью. Сами построили жилье и еще другим людям помогают.



На улице холодно, сыро, но атмосфера теплая, праздничная. Детских смех еще больше поднимает настроение. Татьяна и Игорь Пинкевич пришли сюда со своими дочками: Полиной Ксюшей и Марией. В браке пара уже 12 лет. Татьяна уверена, нельзя замыкаться в четырех стенах, ограничиваясь домом и работой:









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- Воспитать счастливых детей – очень большой труд. Им нужно давать хорошее воспитание, водить в кружки, вовлекать в общественную жизнь, чтобы они потом так же помогали родителям, своим детям, государству. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем такие акции.



Сегодня в брестской группе «Многомамы» 250 участниц. Все они не просто переписываются, обмениваясь опытом и советами. Это одна семья, дружная и активная. С прицелом на позитив. Автор идеи, Екатерина Абрамчук, создала группу после негативной записи в отношении многодетных мам в одной из социальных сетей:







- Как только нас там не называли. На любой вопрос, например, о строительстве жилья – мы получали резкие комментарии, вплоть до нецензурной брани. Тогда я позвала многодетных мам в Viber . В первые сутки их было 20, через неделю 40. Теперь 250. Мамочки очень дружные, поддерживают любую инициативу. Занимаемся благотворительностью, помогаем больным деткам, поддерживаем друг друга. И, конечно, с удовольствием участвуем в жизни родного Бреста.



Со стороны города акцию воплощают в жизнь коммунальные службы. По словам главного инженера – ИО директора ПКУП «Коммунальник» Вадима Кушнерука, саженцы выращивают в питомнике предприятия. Цена посадочного материала от пяти рублей, в зависимости от породы, возраста дерева – плюс грунт и транспортные затраты. Разумеется, брестчане, поддержавшие акцию, не платят ни копейки. Деньги, говорит Вадим Кушнерук, вкладывает город:









- Затраты несоизмеримы отдаче. В первую очередь это делается для будущего поколения. Посмотрите на малышей, которые садят деревца. С каждым саженцем, приживающимся в родном микрорайоне, прививается любовь к родному городу. С этого и начинается Родина.









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Поддержать акцию можно как коллективом, так и индивидуально. Посадить дерево возле многоэтажки или разбить аллею в ближайшем парке может любой желающий. Места, говорит Вадим Кушнерук, на городских территориях есть. Чтобы поучаствовать в акции нужно просто позвонить в ПКУП «Коммунальник» по номеру 8-0162-28-82-45. На сей день принято уже примерно 10 заявок.









Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60503.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60503.php

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При желании можно озеленить и двор своего многоэтажного дома, если на это даст добро ЖЭС. Тут нужно звонить в ЖРЭУ: 8-0162-21-26-95. На работы по озеленению планируется выделяется около 22 тысяч деревьев и примерно тысяча кустарников.









Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60503.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60503.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60503.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60503.php

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В Брестском горисполкоме отмечают, что, начиная с января, в городе будет проведено 1000 и одно мероприятие, приуроченное к юбилею. Откроется множество социальных, культурных и транспортных объектов, прогремят праздничные концерты, пройдут тысячи акций, которые, как видно уже сейчас, брестчане с удовольствием поддержат.