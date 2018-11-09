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Дмитрий Бага вызван в сборную Беларуси вместо травмированного Никиты Корзуна

10.11.2018 18:34 — Разное | Tut.by  
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Никита Корзун, получивший сильное повреждение в матче минского «Динамо» против «Слуцка», не сыграет в ноябрьских матчах Лиги наций. Вместо него в расположение национальной сборной вызван игрок БАТЭ Дмитрий Бага, сообщает федерация футбола.

Полузащитник минского «Динамо» получил травму в конце первого тайма. Футболист покинул поле с помощью медицинского персонала. Как сообщил главный тренер команды Сергей Гуренко, Никита получил удар в ахилл выше голеностопа.

— Серьезный ушиб. Надо смотреть, какова степень травмы. Он сейчас, когда идет, даже наступить не может на ногу. Если будет лед долго держать, может быть, быстрее восстановится.

Напомним, что сборной Беларуси предстоит сыграть на выезде два матча в Лиге наций. 15 ноября команда Игоря Криушенко сыграет против Люксембурга, а через три дня против Сан-Марино. Наша дружина располагается на втором месте в группе.

 
 
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Никита Корзун не сыграет в ноябрьских матчах Лиги наций УЕФА из-за повреждения.
 
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