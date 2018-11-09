ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси могут разрешить продажу алкоголя в интернет-магазинах

10.11.2018 18:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В проекте по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019-2020 годы разрешена интернет-торговля алкоголе, табаком, лекарствами и ювелирными изделиями, пишет euroradio.fm со ссылкой на РБК.

Чья это инициатива

Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уточнила, что «предложение о расширении цифровой торговли отдельными товарами было выдвинуто бизнесом». Там также добавили, что работа над проектом законов не закончина, а эксперты пока только обсуждают отдельные предложения. 

Авторы рекомендаций − представители электронных торговых площадок и ассоциаций, секторов B2B и B2C, производители товаров. Обсуждают эти предложения высокие чиновники ЕЭК − министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карина Минасян, министр по торговле Вероника Никишина и другие.

Зачем это нужно

Продажи через зарубежные площадки на территории ЕАЭС растёт в среднем на 30% год. В самих странах союза, в том числе в Беларуси, запрещена онлайн-продажа алкоголя, табака, лекарств и ювелирных изделий. 

Бизнес предлагает ввести лицензионные правила и продавать такие товары через специализированные интернет-магазины. Инициаторы считают, что легализация такой торговли поможет снизить долю «контрафакта», повысит качество и конкурентоспособность и увеличит доходы «хороших» продавцов. 

В Беларуси против такого решения не раз выступали МАРТ и МВД.

Читайте по теме: С 1 января в Беларусь можно будет беспошлинно ввозить товары на €500. Сейчас − €1500

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проекте по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019-2020 годы разрешена интернет-торговля алкоголе, табаком, лекарствами и ювелирными изделиями, пишет euroradio.fm со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Постановщик боев к фильмам Тарантино привез в Минск «Самурай-шоу Камуи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика