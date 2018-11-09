В Беларуси могут разрешить продажу алкоголя в интернет-магазинах

В проекте по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019-2020 годы разрешена интернет-торговля алкоголе, табаком, лекарствами и ювелирными изделиями, пишет euroradio.fm со ссылкой на РБК.

Чья это инициатива

Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уточнила, что «предложение о расширении цифровой торговли отдельными товарами было выдвинуто бизнесом». Там также добавили, что работа над проектом законов не закончина, а эксперты пока только обсуждают отдельные предложения.



Авторы рекомендаций − представители электронных торговых площадок и ассоциаций, секторов B2B и B2C, производители товаров. Обсуждают эти предложения высокие чиновники ЕЭК − министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карина Минасян, министр по торговле Вероника Никишина и другие.

Зачем это нужно

Продажи через зарубежные площадки на территории ЕАЭС растёт в среднем на 30% год. В самих странах союза, в том числе в Беларуси, запрещена онлайн-продажа алкоголя, табака, лекарств и ювелирных изделий.

Бизнес предлагает ввести лицензионные правила и продавать такие товары через специализированные интернет-магазины. Инициаторы считают, что легализация такой торговли поможет снизить долю «контрафакта», повысит качество и конкурентоспособность и увеличит доходы «хороших» продавцов.

В Беларуси против такого решения не раз выступали МАРТ и МВД.