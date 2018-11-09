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В третьем туре «Кубка четырех наций velcom» сборная Беларуси по хоккею сыграет против команды Латвии.

Соперники уверенно выиграли два первых матча. Причем сборная Латвии стала главной сенсацией турнира. Тренер прибалтов Боб Хартли не вызвал никого из лидеров команды, но даже игроками из местного чемпионата смог одолеть Францию и Словению.

Без потерь идут и белорусы. Подопечные Андрея Сидоренко подопечно одолели Францию (5:2) и Словению (4:1).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Таким образом, победа принесет одной из команд победу на «Кубке четырех наций velcom».

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Латвия 28 голосов Результаты опроса

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 19.30.

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