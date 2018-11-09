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Сборная Беларуси по хоккею сыграет против Латвии в решающем матче "Кубка четырех наций velcom"
В третьем туре «Кубка четырех наций velcom» сборная Беларуси по хоккею сыграет против команды Латвии.
Соперники уверенно выиграли два первых матча. Причем сборная Латвии стала главной сенсацией турнира. Тренер прибалтов Боб Хартли не вызвал никого из лидеров команды, но даже игроками из местного чемпионата смог одолеть Францию и Словению.
Без потерь идут и белорусы. Подопечные Андрея Сидоренко подопечно одолели Францию (5:2) и Словению (4:1).
Таким образом, победа принесет одной из команд победу на «Кубке четырех наций velcom».
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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 19.30.
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В третьем туре "Кубка четырех наций velcom" сборная Беларуси по хоккею играет против команды Латвии.
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