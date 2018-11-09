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Выбран лучший сыр в мире
В Бергене прошел международный конкурс сыроваров World Cheese Awards, на котором представили более 3500 сортов сыра со всего мира.
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Всего было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны. Разнообразной продукцией удивили «сырные» державы, такие как Швейцария, Франция и Германия. Рекордное количество сыров представила Норвегия — 175.
В жюри конкурса были журналисты, блогеры, представители других учреждений, которые оценивали цвет, консистенцию, вкус и выбирали лучший продукт.
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В Бергене прошел международный конкурс сыроваров World Cheese Awards, на котором представили более 3500 сортов сыра со всего мира.
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