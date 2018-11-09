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Выбран лучший сыр в мире

10.11.2018 18:07 — Разное | Партизан  
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В Бергене прошел международный конкурс сыроваров World Cheese Awards, на котором представили более 3500 сортов сыра со всего мира.

Выбран лучший сыр в мире
Как сообщает Agronews, главный приз достался норвежскому сыру Фанауст (Fanaost). Его производят на ферме Устегорден под Бергеном. Второго места удостоился Хельфейт (Helfeit). Производство традиционного коричневого сыра налажено на ферме ферме Стурдален Гардсбрюк в местечке Тинн в провинции Телемарк.

Всего было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны. Разнообразной продукцией удивили «сырные» державы, такие как Швейцария, Франция и Германия. Рекордное количество сыров представила Норвегия — 175.

В жюри конкурса были журналисты, блогеры, представители других учреждений, которые оценивали цвет, консистенцию, вкус и выбирали лучший продукт.

 
 
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В Бергене прошел международный конкурс сыроваров World Cheese Awards, на котором представили более 3500 сортов сыра со всего мира.
 
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