Легенда «Челси» объявил о завершении карьеры









Дрогба в разные годы выступал за такие клубы, как «Марсель», «Челси», «Галатасарай», «Шанхай Шеньхуа», «Монреаль Импакт» и другие. Последним его клубом был американский «Финикс Райзинг».





Дидье является лучшим бомбардиром в истории сборной Кот-д’Ивуара и лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории «Челси». Также он занимает второе место по общему количеству голов, забитых за «Челси». Помимо этого, Дрогба стал первым в истории африканским игроком, кому удалось забить 100 голов в АПЛ.





С «Челси» он четыре раза выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а с «Галатасараем» становился победителем чемпионата Турции.



