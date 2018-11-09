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Легенда «Челси» объявил о завершении карьеры
Известный футболист Дидье Дрогба, по окончании матча «Финикса» с «Луисвиллем» объявил о завершении профессиональной карьеры.
Дрогба в разные годы выступал за такие клубы, как «Марсель», «Челси», «Галатасарай», «Шанхай Шеньхуа», «Монреаль Импакт» и другие. Последним его клубом был американский «Финикс Райзинг».
Дидье является лучшим бомбардиром в истории сборной Кот-д’Ивуара и лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории «Челси». Также он занимает второе место по общему количеству голов, забитых за «Челси». Помимо этого, Дрогба стал первым в истории африканским игроком, кому удалось забить 100 голов в АПЛ.
С «Челси» он четыре раза выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а с «Галатасараем» становился победителем чемпионата Турции.
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Известный футболист Дидье Дрогба, по окончании матча «Финикса» с «Луисвиллем» объявил о завершении профессиональной карьеры.
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