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Элина Свитолина признана лучшим игроком ВТА в октябре, Арина Соболенко заняла второе место в голосовании
Украинка Элина Свитолина (4 ВТА) признана лучшим игроком ВТА в октябре. Второе место в голосовании заняла белоруска Арина Соболенко (11).
Свитолина в прошлом месяце стала победительницей Итогового турнира ВТА в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2). Отметим, что звание лучшей теннисистки сентября ранее завоевала Арина Соболенко.
Результаты голосования на сайте ВТА:
1. Элина Свитолина
2. Арина СОБОЛЕНКО
3. Каролин Возняцки
4. Слоан Стивенс
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Элина Свитолина признана лучшим игроком ВТА в октябре, Арина Соболенко заняла второе место в голосовании
Украинка Элина Свитолина (4 ВТА) признана лучшим игроком ВТА в октябре. Второе место в голосовании заняла белоруска Арина Соболенко (11).
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