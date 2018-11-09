﻿ Элина Свитолина признана лучшим игроком ВТА в октябре, Арина Соболенко заняла второе место в голосовании. 21.by
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Элина Свитолина признана лучшим игроком ВТА в октябре, Арина Соболенко заняла второе место в голосовании

10.11.2018 18:01 — Разное | Партизан  
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Украинка Элина Свитолина (4 ВТА) признана лучшим игроком ВТА в октябре. Второе место в голосовании заняла белоруска Арина Соболенко (11).

Свитолина в прошлом месяце стала победительницей Итогового турнира ВТА в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2). Отметим, что звание лучшей теннисистки сентября ранее завоевала Арина Соболенко. 

Результаты голосования на сайте ВТА: 
1. Элина Свитолина 
2. Арина СОБОЛЕНКО 
3. Каролин Возняцки 
4. Слоан Стивенс
 
 
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Украинка Элина Свитолина (4 ВТА) признана лучшим игроком ВТА в октябре. Второе место в голосовании заняла белоруска Арина Соболенко (11).
 
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