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«Чисть» не приехала на матч с «Химиком». Команде засчитано техническое поражение
Матч 30 тура первой лиги между «Химиком» и «Чистью» отменен по причине неявки гостей.
Теперь «Чисти» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3, сообщает
Таким образом «Чисть» завершает сезон на последнем, 15 месте, с 10 очками (1 победа, 7 ничьих) и вылетает во ворую лигу.
«Химик» набрал 32 балла и занял 9 строчку в итоговой таблице.
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Матч 30 тура первой лиги между «Химиком» и «Чистью» отменен по причине неявки гостей.
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