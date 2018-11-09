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На закрытии «Лiстапада» федерация кинокритиков выступила против цензуры Минкульта

10.11.2018 17:52 — Разное | Партизан  
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9 ноября завершился кинофестиваль «Лiстапад». Победила картина румынского режиссёра «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». А Международная федерация кинокритиков на церемонии закрытия фестиваля выразила протест Министерству культуры по поводу цензуры.

На закрытии «Лiстапада» федерация кинокритиков выступила против цензуры Минкульта
Об этом сообщают в telegram-канале «Священный Белавуд».

Этот фестиваль запомнился скандалом вокруг отбора на Национальный конкурс. 22 октября стало известно, что фильмы на конкурс будет отбирать комиссия под руководством первого замминистра культуры (раньше этим занималась дирекция фестиваля). Режиссёры двух фильмов в качестве протеста сняли свои картины с участия, а беларуская Гильдия продюсеров и кинопроизводителей заявила, что готовит обращение в FIAPF (Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров) об этой ситуации.

Победители

Жюри единогласно решило присудить Гран-при «Золото «Лiстапада» фильму режиссера Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия).

В национальном конкурсе лучшим игровым фильмом назвали польскую работу Мары Тамкович «Дочь», лучшим документальным − «Песни для Кита» Руслана Федотова. Среди анимационных фильмов награду отдали работе «Лагодны воўк» Натальи Дарвиной.

Гран-при в основном конкурсе документального кино получила украинская картина «Домашние игры» режиссера Алисы Коваленко.

Протест

Как сообщили в telegram-канале «Священный Белавуд», Международная федерация кинокритиков на закрытии «Лістапада» со сцены выразила протест Минкульту по поводу цензуры в Нацконкурсе. 


 
 
Ссылка на источник 24
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9 ноября завершился кинофестиваль «Лiстапад». Победила картина румынского режиссёра «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». А Международная федерация...
 
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