Голливудский режиссер ищет в Бресте массовку для съемок военной драмы

Съемки фильма начались 26 октября. Это военная драма, основанная на реальных событиях. Время действия — Вторая мировая война, сообщается в объявлении о кастинге, размещенном в паблике «Актеры Массовых Сцен Беларусь».









Съемки будут проходить в Бресте и Микашевичах в декабре. Самую массовую сцену с участием 220 актеров планируется снять в областном центре. Сейчас готовятся деревянные декорации концлагеря, а для участия в фильме разыскиваются люди, которые могли бы сыграть евреев.





Съемочным процессом руководит 55-летний американский актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер Вадим Перельман. Его самый знаменитый фильм — «Дом из песка и тумана» (2003) был отмечен тремя номинациями на премию «Оскар». Второй голливудский фильм — «Мгновения жизни» с Умой Турман — вышел на экраны в 2007 году и получил смешанные отзывы кинокритиков.