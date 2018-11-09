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БГК имени Мешкова проиграл польскому "Виве" в Лиге чемпионов
Брестский гандброльный клуб имени Мешкова проиграл дома польскому «Виве» со счетом 26:35 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак, Шкуринский, Юринок, Ивич, Шумак, Баранов, Горак, Разгор, Обранович, Сельвесюк, Джукич, Джорждич, Куран, Шилович
Виве: Ивич, Чупара; А. Дуйшебаев, Агинагальде, Яхлевски, Янц, Юркевич, Морыто, Мамич, Циндрич, Фернандес, Д. Дуйшебаев, Королек.
Таким образом, после семи туров БГК занимает в группе шестое место.
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Брестский гандброльный клуб имени Мешкова проиграл дома польскому "Виве" со счетом 26:35.
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