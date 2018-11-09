День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в СЗАО «Агролинк» встретили в приподнятом настроении

Местный аэродром, километры взлетно-посадочной полосы. Раньше военный объект, сегодня территория самого мирного назначения. Более пятидесяти гектаров, почти полсотни километров — такова площадь, занимаемая СЗАО «Агролинк». Вот уже на протяжении почти четырнадцати лет предприятие выращивает и содержит кур родительского стада для производства инкубационного яйца, а также суточных цыплят мясных пород. И делает это весьма успешно.

















Семь производственных площадок, цех инкубации, цех по сортировке и обработке яиц – такова инфраструктура современного предприятия по производству птицы мясных кроссов.

Голландия, Венгрия, Германия – именно эти страны поставляют племенной молодняк на предприятие.

— Вырастить племенную птицу — дело не из легких, — подчеркивает директор СЗАО «Агролинк» Александр Захаревич. — Все процессы требуют строгого соблюдения технологии, начиная от качественного кормления, проведения вакцинации и заканчивая контролем качества готовой продукции.

Ремонтный молодняк «базируется» на двух площадках. Говоря простым языком, в птичники привозят цыплят суточного возраста, где они растут и набираются сил на протяжении девятнадцати недель.

Оснащение помещений серьезное, ряд процессов по выращиванию птицы контролируют компьютеры. Микроклимат поддерживается автоматически, освещение и вентиляция программируются. Системы кормления для петушков и курочек разнятся.

А вот сортируется птица вручную, причем специалисты строго весьма успешно следят за тем, как растут пернатые, — периодически проводят контрольное взвешивание. Все согласно инструкции.

Дальше птица перемещается на площадки для родительского стада. Их пять. В этих птичниках куры достигают шестидесятинедельного возраста и несут те самые инкубационные яйца. Здесь превалирует четырехъярусное клеточное содержание птицы. Это ноу-хау выгодно с экономической точки зрения: оно позволяет выращивать большое количество птицы на меньшей площади. Все гениальное просто!

Цех инкубации располагается в Могилеве. Именно туда на спецтранспорте доставляется яйцо, из которого через двадцать один день обязательно появится новая жизнь – цыпленок бройлеров.

Вот она, непрерывная цепочка птицеводства современного племенного предприятия.

Объемы продукции СЗАО «Агролинг» солидные, а цифры приятно удивляют количеством нулей.

— За прошлый год мы произвели порядка 50 миллионов яиц, — делится успехами заместитель директора по производству Марина Сташулан. — Цыпленок-бройлер поставляется на «Серволюкс Агро» и «Смолевичи Бройлер». Яйцо тоже закупают в первую очередь белорусские предприятия, а вот излишки его покупает Российская Федерация.

Сохранение поголовья птицы — для предприятия это задача №1. Потому здесь очень качественно работает система профилактики. На этом акцентирует внимание главный ветеринарный врач СЗАО «Агролинк» Александр Пашкевич.

Четкое соблюдение схемы вакцинации в работе с ремонтным молодняком позволяет ему «накопить» иммунитет до 19-недельного возраста. А значит, это препона для заболеваемости птицы при переходе ее в родительское стадо. К слову, все вакцины импортные, а их производители – отлично зарекомендовавшие себя по качеству.

Биозащита — это еще один важный пункт в работе предприятия. Соблюдение его позволяет исключить попадание болезнетворных факторов на производственные площадки. Специалисты, контактирующие с птицей, обеспечены спецодеждой, которая ежедневно стирается и сушится. На птичник они попадают через «санпропускник», где обязательно принимают душ. Плюс дезинфекция транспорта еще до въезда на территорию хозяйства.

Сегодня на предприятии трудятся около 380 человек. Основная часть специалистов — местные. Для работников на площадках есть комнаты приема пищи, здесь можно отдохнуть во время перерыва.

Гордость предприятия – собственные автопарк. Он не только удивляет масштабами, но и отличается многофункциональностью. Спецтранспорт по перевозке птицы и транспортировке инкубационного яйца, трактора, погрузчики, грузовые автомобили и даже автобусы, которые доставляют работников со всего района на предприятие, — техники немало.

…День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в СЗАО «Агролинк» встречают в приподнятом настроении. Производителям мясных кроссов есть чем гордиться. Они команда, прочно стоящая на ногах. А значит, впереди только новые достижения и высокие результаты.

Алеся МУХАЧЕВА.